¿Cuándo juega Brasil en el Mundial? Fecha, horario y dónde ver el debut de de la Canarinha

En uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha, Brasil debutará este sábado frente a la selección de Marruecos. El encuentro que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se jugará a partir de las 19:00 (hora de Uruguay). La Canarinha integra el grupo C del Mundial junto con Haití, Escocia y Marruecos.

Brasil vs. Marruecos: fecha, horario y dónde ver el partido en vivo

El primer partido de la selección dirigida por Carlo Ancelotti, será el próximo sábado 13 de junio a las 19:00 horas de Uruguay. Los otros dos equipos que completan el grupo, Haití y Escocia, también se enfrentarán este sábado a las 22:00.

El partido entre Brasil y Marruecos se podrá ver en vivo en diversos canales y plataformas, desde Uruguay: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 y AntelTV.

Brasil debuta ante un rival complicado: Marruecos viene de ser semifinalista en el Mundial de Qatar 2022

La selección verdeamarela tendrá un desafío muy duro en su primer partido por la Copa del Mundo. Marruecos es una de las selecciones africanas más fuertes de los últimos años y lo demostró con su llegada a las semifinales en Qatar 2022, convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar esa instancia. En aquella ocasión, los marroquíes cayeron ante Francia por 2 a 0.

Asimismo, en enero de este año la selección liderada por jugadores como Achraf Hakimi, Brahim Díaz o Yassine Bounou, llegó a la final de la Copa Africana frente a Senegal. Pese a que los senegaleses se impusieron por penales, fueron sancionados por abandonar la cancha y el título se le terminó otorgando a Marruecos.

Por otro lado, Brasil llega con la necesidad de reafirmarse luego de dos participaciones que no han sido buenas para el criterio de la pentacampeona mundial. En las últimas dos ediciones, Brasil se quedó en cuartos de final, condición que repitió en 4 de los últimos 5 campeonatos -exceptuando la edición de 2014, cuando cayó 7 a 1 en semifinales contra Alemania-.

Neymar Junior tras la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022. Foto: AFP

De la mano de Ancelotti, técnico que en mayo de este año renovó su contrato con Brasil hasta 2030, los brasileños buscarán volver a competir por el título. Una de las decisiones más importantes del entrenador italiano fue confiar en la autoridad del máximo goleador en la historia de Brasil, Neymar Jr., pese a que aún se encuentra en proceso de recuperación por una lesión en su muslo izquierdo.

Días antes del debut brasileño, Ancelotti tuvo que desafectar de la convocatoria al lateral de la Roma, Wesley. El jugador se lesionó en el último amistoso frente a Egipto y fue reemplazado por Éderson, mediocampista del Atalanta.