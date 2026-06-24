Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026 en vivo: los cafeteros buscan el triunfo que los clasifique

Se cierra la segunda fecha del Grupo K y por ende es el último partido previo a la fecha de definición de la Copa del Mundo. Colombia y República Democrática del Congo se miden en el Estadio Akron de Guadalajara en un partido clave para ambas selecciones.

Es que los cafeteros saben que de ganar quedarán en lo más alto de la serie y además asegurarán su cupo en los dieciseisavos de final, mientras que los congoleños deberán buscar su primera victoria mundialista para alcanzar a Portugal en la cima.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Además transmite Disney+.