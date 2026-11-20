Santiago Urrutia afronta un fin de semana decisivo en su carrera deportiva. El piloto uruguayo disputará las últimas dos carreras del TCR World Tour 2026 en Macao, China, con posibilidades de consagrarse campeón mundial de autos de turismo. Y este viernes dio un paso importante en su objetivo: se quedó con el primer puesto de la clasificación bajo lluvia y largará desde la pole position en la primera carrera.

El uruguayo, que compite para Geely, tuvo una destacada actuación en el Circuito de Guia y consiguió descontarle cinco puntos al español Mikel Azcona, líder del campeonato. De esta manera, Urrutia pasó del tercer al segundo puesto de la clasificación general y quedó a 34 unidades de la cima, cuando todavía restan 60 puntos en disputa.

La definición del campeonato se llevará a cabo este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con dos carreras que determinarán al nuevo campeón mundial.

Urrutia deberá superar a los pilotos de Hyundai, el español Azcona y el húngaro Norbert Michelisz, quienes también llegan a la última fecha con posibilidades matemáticas de conquistar el título.

Un año histórico para Santiago Urrutia

Más allá de lo que suceda en Macao, el piloto uruguayo viene protagonizando una de sus mejores temporadas en el automovilismo internacional.

En las 18 carreras disputadas hasta el momento, Urrutia consiguió nueve podios, producto de cinco victorias y cuatro terceros puestos. Además, lideró la clasificación general durante buena parte de la temporada y protagonizó una actuación histórica en Valencia, España.

En ese circuito se convirtió en el primer piloto en la historia del campeonato en ganar las tres carreras de una misma fecha, una actuación que le permitió consolidarse entre los principales candidatos al título.

Con cinco triunfos, el uruguayo comparte con Azcona el primer puesto entre los pilotos que más carreras ganaron durante la temporada 2026.

A su vez, Urrutia es el único representante de Geely que mantiene posibilidades de conquistar el campeonato de pilotos. La marca también llega a la definición en el primer puesto de la clasificación por equipos y buscará cerrar el año con otro título.

Santiago Urrutia en el Campeonato Mundial 2026 de autos de turismo. Foto: Gentileza

Cuándo corre Santiago Urrutia en Macao y dónde verlo en vivo

La primera carrera del fin de semana se disputará este sábado 21 de noviembre a las 2:20 de la madrugada de Uruguay, con Urrutia largando desde la primera posición.

La segunda y última competencia, que definirá al campeón mundial, tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a las 00:00 horas de Uruguay.

Ambas carreras se podrán seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del TCR World Tour y por Antel TV.

Con una clasificación que alimentó sus ilusiones y 60 puntos todavía en juego, Santiago Urrutia buscará cerrar una temporada histórica con la conquista del título mundial.