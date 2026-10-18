Santi Urrutia ganó en Chengdú por la sexta fecha del TCR World Tour y está segundo en la clasificación general

Santi Urrutia ganó la primera carrera en Chengdú por la sexta fecha del TCR World Tour y está segundo en la clasificación general, únicamente superado por el español Mikel Azcona.

El piloto uruguayo, que representa al Geely Cyan Racing, tuvo un gesto especial con sus padres tras obtener la quinta victoria en 15 carreras.

"Se lo quiero dedicar a mi madre y a mi padre", expresó Urrutia visiblemente emocionado en diálogo con la transmisión oficial. De hecho, al mencionar a sus padres se tomó el tiempo de hablar en español y decir: "Mamá y papá".

Urrutia salió desde la tercera posición y en la primera vuelta ya se encontraba liderando la carrera. Mantuvo el primer lugar hasta el final de las 22 vueltas. Por detrás quedó el francés Yann Ehrlacher, su compañero de equipo, al tiempo que el podio lo completó Jean-Karl Vernay (Cupra).

De esta manera, el uruguayo logró descontarle ocho puntos en la clasificación general al líder Azcona, que en esta ocasión quedó cuarto. De todas formas, el español se mantiene en la cima del Mundial con 373 puntos, 23 más que Urrutia, que conserva 350.

El balance para Urrutia fue más que positivo este fin de semana tomando en cuenta que en Chengdú pudo recortar 26 puntos.

El próximo circuito será en Zhejiang y está fijado para el fin de semana que va desde el viernes 23 de octubre al domingo 25. Las carreras se pueden ver por el canal de youtube del TCR y por ANTEL TV.