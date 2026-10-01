Santiago Urrutia buscará mantener la cima del TCR World Tour cuando corra en Seúl tres carreras el fin de semana

Santiago Urrutia buscará a partir de este viernes mantener la punta del TCR World Tour, una competencia de autos de turismo, que entre mayo y julio disputó la primera mitad del campeonato.

Entre viernes y la madrugada del domingo, el piloto uruguayo correrá en el Inje Speedium de Seúl, circuito donde se llevarán a cabo tres carreras. El evento será transmitido a través del canal de YouTube del TCR World Tour y por Antel TV.

El viernes a las 22:10 (10:10 del sábado hora local) correrá la clasificación, que además otorga puntos para el Mundial. Quien gane la pole sumará 15, y hasta el sexto puntuarán 10, 8, 6, 4 y 2 respectivamente.

El sábado a las 3:30 (15:30 hora local) disputará la primera carrera, la segunda será a las 22:40 (10:40 del domingo hora loca) y la tercera el domingo a las 4:30 (16:30 hora local). Estas otorgan 30 puntos al ganador y suman hasta el puesto 15 (25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 y 1 respectivamente).

El piloto uruguayo al momento lleva 230 puntos, tomando 10 de ventaja sobre el español Mikel Azcona, gracias a la ventaja que sacó en la segunda etapa del torneo, al ganar las tres carreras en Valencia, donde sumó 98 puntos por ser tercero además en la clasificación. Además se subió al último escalón del podio en la segunda de Le Castellet, Francia, y en la primera disputada Vila Real, Portugal.

Además, su equipo, Geely Cyan Racing, escudería China representada por Fernando Alonso, domina el Mundial, habiendo ganado cinco de las nueve etapas sumándose a los triunfos del uruguayo, las dos victorias del francés Yann Ehrlacher, campeón en 2025.

El Geely Cyan Racing de Santiago Urrutia.

A raíz de los cuatro meses de inactividad que tuvo el torneo, Urrutia hizo una preparación en España y Suecia, en donde gracias a su equipo pudo entrenar en simuladores que le permitieron logar un conocimiento previo del circuito.

Tras terminar la etapa de Seúl, el torneo tendrá tres más por delante. Dos de ellas en China, en los circuitos ubicados en Chengdu (del 16 al 18 de octubre) y Zhejiang (del 23 al 25 de octubre). En ambos se correrán tres carreras, mientras que la competición finalizará en Macau, con dos etapas entre el 19 y 22 de noviembre.

El TCR World Tour se corre desde 2023, donde Urrutia participó de todas las ediciones. Viene de ser cuarto el año pasado, séptimo en 2024 y octavo en 2023.