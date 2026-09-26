Qué uruguayos compiten hoy, sábado 26 de setiembre, en el cierre de los Juegos Odesur y dónde ver la clausura

Los Juegos Odesur llegan este sábado a su fin en Rosario, Santa Fe y Rafaela y como ha sido constante, habrá presencia de deportistas uruguayos en la última jornada de competiciones en las que dos disciplinas irán en busca de medallas.

La edición número 13 de los Juegos Suramericanos tendrá su cierre con la última jornada de actividades en la que, en menor medida que otros días, habrá presencia de deportistas uruguayos que irán en busca de diferentes objetivos.

El sábado comenzará con una pelea por medallas ya que la selección masculina de waterpolo irá en busca del bronce en el encuentro por el tercer puesto que jugará desde las 10:30 frente a Colombia en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, ciudad en la que en el Jockey Club habrá presencia celeste en los deportes ecuestres con Alonso, Rodríguez, Serra, Luzardo y Calvelo compitiendo en la primera y la segunda ronda de la final de salto individual desde la hora 12:15.

En Santa Fe mientras tanto, la selección uruguaya de handball masculino cerrará su participación enfrentando a Paraguay a las 11:00 ya sin chances de subirse al podio.

Los detalles de la ceremonia de clausura de los Juegos Odesur 2026 en Santa Fe

Los Juegos Odesur tendrán hoy la última jornada de actividades en Rosario, Santa Fe y Rafaela pero también el gran acto de clausura que se robará la atención de muchos concurrentes y también de televidentes que seguirán el evento desde muchos países.

La ceremonia de clausura se realizará en la capital provincial, pero también habrá actividades especiales en Rosario y Rafaela para la despedida ya que estas dos ciudades fueron parte importante del primer evento del ciclo olímpico que desembocará en Los Ángeles 2028.

Desde la organización informaron que el escenario del cierre de hoy será el Parque del Sur. El acto oficial se programó para las 18:00 y luego se desarrollarán distintos shows en vivo, en paralelo con el Fan Fest de las otras dos sedes restantes de los Odesur.

En cuanto a la ceremonia, fuentes oficiales confiaron que las actividades protocolares le darán paso al desfile de delegaciones de los países participantes, pero también se preparó el traspaso de banderas y habrá un homenaje a los voluntarios que colaboraron en cada ciudad del evento.

A continuación del acto protocolar habrá una Fiesta Bresh y en la grilla se repite una de las figuras de la apertura, ya que Cacho Deicas subirá al escenario. También invitaron a la reconocida soprano Virginia Tola.

El Fan Fest de Rosario también concluirá con la Fiesta Bresh. Previamente, la cumbia se hará escuchar en el parque de la Independencia con Amapola y La Vanidosa. En Rafaela, en cambio, Koino Yokan será el grupo encargado de bajar el telón dentro del microestadio local.

Desde la organización se aseguró que los Juegos Suramericanos “superaron todas las expectativas” en cada una de las tres sedes. “Para nosotros es realmente un orgullo que sean de los santafesinos y de todos los argentinos”, expresaron para luego cerrar: “Fue impresionante ver el movimiento de gente en todos los eventos deportivos”.

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.