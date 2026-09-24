Soca se colgó el oro en los 5000 metros de Juegos Odesur y Catrofe fue segundo; Rodríguez y Lasa lograron la plata

Los atletas uruguayos tuvieron una destacada jornada en el atletismo de los Juegos Odesur, con varias medallas para la delegación celeste. En los 5000 metros, Valentín Soca, que ayer se impuso en los 1500, se quedó con otra medalla de oro al completar la prueba en 13:26.53, mientras que Santiago Catrofe obtuvo la medalla de plata con un registro de 13:32.19, protagonizando un doblete uruguayo en el podio.

🥇¡Oro y plata para Uruguay en los 5.000 metros! 🥈



🇺🇾 Valentín Soca y Santiago Catrofe cruzaron la meta en primer y segundo lugar, respectivamente, con 13:26.53 y 13:32.19.



📹 @arrillagae pic.twitter.com/YuX6keA5L3 — OVACIÓN (@ovacionuy) September 24, 2026

🗣️ Santiago Catrofe tras la medalla de plata: el uruguayo fue segundo en los 5.000 metros y, junto a Valentín Soca, aseguró el 1-2 de Uruguay en la prueba de los Juegos Odesur Santa Fe 2026.



📹 @arrillagae pic.twitter.com/LtITxT3ahD — OVACIÓN (@ovacionuy) September 24, 2026

Además, Emiliano Lasa consiguió la medalla de plata en salto largo, con un registro de 7,83 metros.

En los 800 metros femeninos, Déborah Rodríguez también se subió al podio y consiguió la medalla de plata, tras finalizar en la segunda posición con un registro de 2:04.16.

🗣️ Déborah Rodríguez, tras la medalla de plata: del abrazo con Santiago Catrofe y un "estoy muy orgullosa" al "obviamente buscaba la de oro, pero una medalla de plata también es una medalla".



📹 @arrillagae pic.twitter.com/EUEECCAOiG — OVACIÓN (@ovacionuy) September 24, 2026

Frontball

En Frontball, Leonella Acosta también consiguió una medalla para Uruguay. La uruguaya derrotó a la representante de Chile por 2-0, con parciales de 10-8 y 10-5, y se quedó con la medalla de bronce.

Cómo sigue el día

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.

El waterpolo femenino tendrá la última fecha del grupo ante Chile desde las 15:00, mientras que el waterpolo masculino hará lo propio ante Argentina, pero desde las 19:30. El handball masculino disputará la tercera fecha ante Chile desde las 14:30.

En tenis, Francisco Llanes disputará los cuartos de final desde las 10:00 ante el argentino Luciano Ambrogi y en tenis de mesa Damián Moleda, Pablo Palou y Sebastián Timbal participarán de la primera ronda por equipos (10:

00) En pádel, el doble masculino disputará la semifinal de la mano de Higor Ennslin y Juan Artia ante la dupla de Argentina a partir de las 15:00 y en surf participará Inés Beisso en el repechaje de la ronda 2 de longboard. Nicolás Neuschul afrontará los dieciseisavos de final de tiro con arco compuesto a las 09:15, mientras que Diego Britos participará en recurvo desde las 15:15.

