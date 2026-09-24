Golf uruguayo: la participación celeste en los Juegos Odesur y los equipos para la Copa Los Andes

Uruguay, completó la semana pasada su participación en los Juegos Odesur de Santa Fe de 2026. El Rosario Golf Club, fue la sede de este evento que reunió a varios de los mejores exponentes profesionales y amateurs de la región. El campo se presentó en condiciones muy difíciles para todos los jugadores, en donde los fuertes vientos, sumados a la dureza de fairways y greens hicieron de ese test, uno de los mas difíciles que se podían enfrentar.

La delegación celeste viajaba con la ilusión de traer una medalla, ya que Juan Álvarez es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de la región y frente a este field, una buena semana lo hubiese podido situar en el medallero. Juan Cruz Esmoris, es sin duda una de las mejores promesas del golf celeste, y aunque de momento es amateur, su dedicación a la competencia es prácticamente total hoy en día. Entre las damas, Jimena Marqués y Carolina Mailhos viajaban con la ilusión, pero sabiendo que la competencia contra jugadoras mas dedicadas hacía difícil soñar con una medalla.

La competencia repartía medallas individuales y en equipos, en donde diariamente, se computaba el mejor score masculino y femenino.

En la rama femenina, la jugadora Sofía García, de Paraguay, pero radicada en Estados Unidos hace varios años se impuso con un total de 275 golpes. El podio lo completo María Bohorquez, que finalizó con 290 golpes y la local Ana Giuliano, quien casi se hace de la medalla de plata, fue bronce tras acumular 292 impactos. Entre las celestes, Jimena Marqués, tuvo una sola mala ronda que la condicionó y retrasó en el leaderboard. Con un total de 312 golpes, finalizó en el puesto 9. Carolina Mailhos por su parte, finalizó en el lugar 14 tras emplear 323 disparos.

Entre los caballeros, Felipe Álvarez de Colombia se impuso en ajustado final tras totalizar 280 golpes. El segundo puesto, fue para Tomás Gana de Chile, con 283 impactos, mientras que el podio lo completó el venezolano, Manuel Torres con 285 golpes. Los celestes tuvieron un rendimiento parejo, pero sin duda que se esperaba más de Álvarez. Con un total de 291 golpes finalizó en el puesto 9, mientras que Esmoris redondeo una sólida performance ubicándose en el décimo lugar con un total de 295 golpes.

En la rama mixta, la celeste se ubicó en el lugar 7, entre los 10 equipos participantes. Paraguay se llevó el oro, mientras que Colombia se hizo de la plata. Argentina cosechó el bronce.

Los equipos para el Campeonato Sudamericano Copa Los Andes

La Asociación Uruguaya de Golf designó a los equipos masculinos y femeninos para representar a la celeste en una nueva edición del Campeonato Sudamericano Copa Los Andes que se disputará en noviembre en Lima Golf Club.

Las damas llegan con una nueva capitana, Victoria Bargo, experimentada jugadora, reemplaza a un histórico capitán como lo fue Daniel Angenscheidt. Contará con un staff de jugadoras sólidas y un equipo que tiene potencial como para pelear entre los cinco primeros lugares. Con Lousiane Gauthier como bandera, y Jimena Marqués como la jugadora más experiente. El resto del equipo tiene que girar en torno a ellas. Carolina Mailhos, María Paz Marqués y Chloe Stevenazzi son las cinco celestes que irán en busca de una buena actuación en Lima.

Entre los caballeros, la situación es diferente. Habrá dos debutantes y solo un jugador que realmente ha estado en varias ediciones. Bajo el flamante capitanato de Federico Levinski, Uruguay formará con Mateo Quiroga, Agustín Pizzorno, Nicholas Teuten, Juan Cruz Esmoris y Juan Pedro Altamirano. Mantener la categoría sería una gran victoria, ya que le permitiría a los celestes completar tres ediciones seguidas, algo que no sucede desde hace varios años. En 2028 Uruguay será host, con lo cual en 2027 no descendería.

La competencia será la ultima semana de noviembre y esperemos que ambos equipos tengan una excelente actuación que los permita seguir compitiendo en la máxima categoría.