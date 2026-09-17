Lousiane Gauthier y Miguel Reyes se coronaron campeones de la tercera edición del Metropolitano de golf

El pasado fin de semana se disputó la tercera edición del Abierto Metropolitano de Golf. Evento perteneciente al calendario de la Asociación Uruguaya de Golf y puntuable para el World Amateur Golf Ranking (WAGR). El Abierto Metropolitano lentamente se transforma en un clásico del mes de setiembre y cuenta con la particularidad de que se disputa en dos clubes de forma simultánea, La Tahona Golf Club y el Club de Golf del Uruguay.

La competencia reunió a más de 200 jugadores de diversas categorías, y presentó dos campos en excelentes condiciones. El clima, fue uno de los protagonistas del evento, ya que tanto el sábado como el domingo, las lluvias, el frío y el viento fueron factores preponderantes.

En la categoría principal de damas, Lousiane Gauthier fue la vencedora. Una de las mejores jugadoras celestes de la actualidad, ya se encuentra radicada en Uruguay y lentamente comienza a cosechar importantes puntos en el WAGR. Actualmente ocupa el puesto 606 del ranking, pero cuenta con un potencial para una top 2 celeste. Con un score total de 233 golpes, producto de ronda de 74, 77 y 82 golpes, superó por amplio margen a Priscilla Almeida, quien finalizó con un total de 241 impactos.

En la rama masculina, Miguel Reyes fue el hombre del fin de semana. A sus 51 años obtuvo su segunda victoria WAGR del año y se afianza como el mejor jugador celeste de la actualidad. Con un rendimiento superlativo durante las tres rondas, 71, 73 y 70 golpes, superó por cuatro a Mateo Quiroga. El líder a falta de una vuelta, era Agustín Pizzorno, joven talento que buscaba tener su primera victoria local, lo que le permitía ingresar al WAGR, pero una mala ronda final condicionó su resultado final.

En diálogo con Ovación, Reyes se mostró feliz por la victoria. “A mis 51 años, cada victoria la valoro mucho más, siempre me pregunto, ¿será esta la última?” La realidad es que con el nivel que ha mostrado no parecería ser la situación. Hace pocos días, fue extraoficialmente nominado para representar a Uruguay en el LAAC 2027: “Es el mejor evento al que puedo aspirar, si bien no es mi categoría (por edad), el test, el desafío, son cosas que abrazo y disfruto siempre”, agregó. En relación al rendimiento del fin de semana comentó: “Me mantuve muy tranquilo durante todo el fin de semana, venia con poco rodaje y no me sentía del todo cómodo con el swing. Lentamente pude encaminar buenos swings y con la ayuda de un juego desde el tee muy solido logré esta gran victoria, que lo único que hace es darme un plus de confianza para encarar la temporada alta de torneos”.

La próxima cita a nivel local esta prevista a desarrollarse desde el 10 al 12 de octubre, cuando La Tahona Golf Club reciba a los mejores para disputar su campeonato Abierto Copa Ing. Enrique Muñoz.

El LIV 2.0 de a poco va tomando forma

Ya es un hecho que el LIV como lo conocimos dejará de existir. Los rumores entorno a cuál será la nueva estructura (LIV 2.0), qué jugadores permanecerán y cuáles dejarán la gira, comienzan a filtrarse.

Los últimos transcendidos indican que Jon Rahm, Tyrell Hatton, Bubba Watson y David Puig dejarían la gira e intentarán regresar al PGA Tour, ya sea vía exenciones o vía el DP World Tour. Por su parte, Cameron Smith, Bryson De Chambeau y Dustin Johnson permanecerán.

El nuevo circuito tendrá a los jugadores como accionistas. Los fields serán de 40 jugadores con una formación de 10 equipos. Los torneos repartirán una bolsa de 8 a 9 millones de dólares, y tendrán un corte que marginará a los peores 10 jugadores de las dos rondas finales.

El cambio es grande, el golpe económico lo es mucho mas. Recordar que estos jugadores venían jugando por bolsas de 25 millones de dólares y 10 millones para la competencia por equipos.

No se ha filtrado información sobre la legión latina del LIV, Niemann, Ortiz, Ancer y Muñoz. Sería excelente que algunos de estos nombres vuelvan a competir en el mejor circuito, el PGA Tour.