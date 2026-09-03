Juan Álvarez defendió exitosamente la corona del Campeonato Nacional de Profesionales en La Tahona Golf Club

Juan Álvarez retuvo el título del Campeonato Nacional de Profesionales tras completar las tres rondas con 207 golpes, seis bajo el par. John Gómez se consagró en la categoría Senior.

El uruguayo volvió a celebrar en lo más alto del golf nacional. El profesional se consagró bicampeón del Campeonato Nacional de Profesionales, disputado entre el 28 y el 30 de agosto en La Tahona Golf Club, luego de completar las tres rondas con 207 golpes, seis bajo el par de la cancha.

Álvarez comenzó a construir su victoria desde la primera jornada, con una vuelta de 66 golpes (-5) que lo colocó rápidamente al frente de la clasificación. En la segunda ronda firmó 70 y cerró el torneo con 71 golpes para totalizar 207 en los 54 hoyos.

El campeón terminó con una contundente ventaja de 15 golpes sobre Diego Pérez, quien fue segundo con 222 (+9). El tercer puesto fue compartido por Juan Pedro Altamirano y Nicholas Teuten, ambos con 225 golpes (+12).

El nuevo título corona además una trayectoria destacada de Álvarez, quien antes de dar el salto al profesionalismo tuvo una brillante etapa como aficionado y fue protagonista de las principales competencias nacionales e internacionales.

“Estoy muy contento de ganar este torneo. Quería ganarlo nuevamente y estuve entrenando mucho para lograr este resultado”, señaló el campeón tras la competencia.

Álvarez explicó que la clave estuvo en su rendimiento durante la primera ronda. “Me sentí muy cómodo con mi swing y eso se vio reflejado en el score. Le pegué bien a la bola y, sumado a que tuve buen juego alrededor del green, me permitió firmar un 66”, contó. A partir de la segunda jornada, reconoció que aparecieron algunas dificultades en su juego, sobre las que ya piensa trabajar.

El próximo objetivo del bicampeón estará fuera de fronteras. “Ahora estoy enfocado en prepararme para los Juegos Suramericanos de Santa Fe, que se hacen en septiembre. Eso es lo que tenemos por delante”, adelantó.

En la categoría Senior, el festejo fue para el jugador local John Gómez, quien completó el torneo con 225 golpes (+12), producto de rondas de 75, 74 y 76.

Gómez terminó dos golpes por delante de Marcel Franco, que fue segundo con 227, mientras que Daniel Brion ocupó el tercer lugar con 240.

El Campeonato Nacional de Profesionales volvió a reunir en el campo de La Tahona a jugadores de distintas generaciones y ratificó su lugar como una de las principales citas del calendario del golf uruguayo.