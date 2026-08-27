Adiós LIV Golf: su final llegó antes de lo que imaginaban sus creadores pero obligó al establishment a reaccionar

LIV Golf nació para cambiarlo todo. Y, aunque su final haya llegado mucho antes de lo que imaginaban sus creadores, probablemente haya conseguido algo todavía más importante: cambiar para siempre el golf profesional.

En junio de 2022, en el Centurion Club de Londres, Greg Norman presentó oficialmente un proyecto financiado por el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita que parecía dispuesto a desafiar al PGA Tour en todos los frentes. Torneos de 54 hoyos, equipos, música, ausencia de cortes y, sobre todo, premios extraordinarios y contratos garantizados. Dustin Johnson, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Cameron Smith, Sergio García, Bryson de Chambeau, Joaquín Niemann y, más tarde, Jon Rahm, fueron algunas de las grandes estrellas que decidieron cruzar la frontera.

LIV no pidió permiso. Llegó con la intención de disputar el poder y durante un tiempo pareció que podía conseguirlo. Su mayor mérito fue obligar al establishment del golf a reaccionar. El PGA Tour aumentó premios, modificó su estructura y comenzó a buscar nuevas formas de generar ingresos y retener a sus principales figuras. El concepto de equipos, franquicias y entretenimiento pasó a formar parte del debate. LIV demostró, además, que las grandes estrellas del golf tenían un valor comercial muy superior al que históricamente se les había reconocido algo que a la postre nunca pudo ser capitalizado por los accionistas de la gira.

El fondo decidió retirar su respaldo al proyecto

LIV necesitaba enormes inversiones para competir con una organización consolidada como el PGA Tour. Mientras el PIF estuvo dispuesto a financiar ese desafío, el modelo funcionó. Cuando el fondo decidió retirar su respaldo al proyecto, la ecuación cambió por completo. El calendario comenzó a reducirse, algunos torneos desaparecieron y el circuito tuvo que buscar una nueva estructura financiera para intentar sobrevivir para 2027. Ya no se trata del LIV de los contratos millonarios y del cheque prácticamente ilimitado, el nuevo desafío es demostrar que puede funcionar como un negocio sostenible y es ahi donde LIV está flaqueando principalmente porque sus estrellas están viendo con buenos ojos volver al PGA Tour.

Jon Rahm acaba de conquistar por tercera temporada consecutiva el título individual y sigue siendo uno de los jugadores más importantes del planeta. Bryson DeChambeau continúa siendo una de las figuras más populares y mediáticas del golf. Y Joaquín Niemann, con apenas 27 años, representa quizás el mayor potencial deportivo de toda la generación LIV, para ellos comienza ahora una etapa decisiva. Algunos probablemente continuarán si es que la gira consigue el financiamiento mínimo necesario, otros pueden regresar al PGA Tour si encuentran la fórmula adecuada. Y habrá quienes simplemente esperen para ver cómo termina de acomodarse el tablero.

LIV no consiguió destruir al PGA Tour, tampoco consiguió convertirse en el nuevo centro del golf mundial, pero obligó al sistema a transformarse. Elevó el valor económico de los jugadores, cambió la conversación sobre cómo debe organizarse el golf profesional y demostró que el modelo tradicional no era intocable. LIV quiso cambiar el golf y no pudo quedarse ni dominar la escena, no capitalizó su mejor momento y a la larga la falta de un partner televisivo fuerte hicieron que fuese perdiendo relevancia en USA.

PGA Tour CEO Brian Rolapp just said there are currently no plans in place to reintroduce the Returning Member Program which Brooks Koepka utilised to make his PGA Tour return after leaving LIV Golf.



Any LIV Golf player wishing to return to the PGA Tour would need to formally… pic.twitter.com/le6ls8hDYy — Flushing It (@flushingitgolf) August 25, 2026

Ahora, la historia más interesante recién empieza y es ver qué camino seguirán las estrellas que fueron protagonistas de aquella revolución cuando ya no tengan detrás el poder financiero que la hizo posible.

