El Campeonato Nacional Absoluto de natación de piscina larga tuvo su edición de la temporada 2026 en el Campus Municipal de Maldonado, donde el Club Biguá de Villa Biarritz repitió el éxito de 2025 y se consagró campeón.

El Patio lideró la general en la piscina Wilfredo Raymondo con un total de 1046,5 puntos seguido de Campus de Maldonado, segundo con 368, mientras que Olimpia completó el podio con 203,5 unidades.

Juan Manuel Ergui de Biguá. Foto: Biguá.

Nombres como los de los olímpicos Leo Nolles y Nicole Frank, Juan Manuel Ergui y Giuliana Pereira que compitieron en los recientes Juegos Odesur de Santa Fe 2026, Manuel Machado y Agustina Presno se destacaron en Biguá, que se quedó con el primer puesto otra vez.

Juan Manuel Ergui, por ejemplo, ganó los 1.500 metros libres con récord de campeonato con 16’18”63, mientras que las mejores marcas técnicas fueron de Marielys Martínez (venezolana de Olimpia), Joaquín Pavón (español de Remeros de salto) y Leo Nolles (Biguá).

En Juveniles B (hasta 18 años) se batieron dos récords nacionales con Giuliana Pereira (Biguá) en 100 metros espalda con 1’04”42 y Matías Vázquez (Olimpia) en 200 metros espalda con 2’07”77 y en Infantiles B2 (hasta 13 años) otros dos con Agustina Presno (Biguá) en 50 metros pecho con 34”73 y en 100 metros pecho con 1’15”96.

Angelina Solari y su festejo al ganar la medalla de oro en los Juegos Odesur. Foto: Prensa COU.

Cuatro uruguayos al Mundial de piscina corta en China

Uruguay dirá presente con cuatro nadadores en el Mundial de piscina corta (25 metros) de natación que se llevará a cabo del 1 al 6 de diciembre en el Centro Acuático Nacional de Beijing, en China.

Angelina Solari, nadadora del Club Olimpia y reciente medallista de oro en los 100 metros libres de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026, será una de las competidoras que en las últimas horas recibió una noticia inesperada: su entrenador Emiliano Piaggio no viajará al Mundial. La decisión la tomó la Federación Uruguaya de Natación (FUN) y provocó un gran malestar en el entorno de la nadadora de 18 años que actualmente compite por la Universidad de Louisville, Kentucky (Estados Unidos).

Solari, que tendrá su primera experiencia en un Mundial de piscina corta, competirá en las pruebas de los 50 y 100 metros libres.

Además, viajarán Abril Aunchayna (50 metros espalda con su tercera participación mundialista en piscina corta), Leonardo Nolles (50 metros libres en su estreno en este certamen) y Manuel Machado (50 y 100 metros pecho, también debutando en esta cita), todos nadadores del Club Biguá de Villa Biarritz.

El entrenador que estará a cargo de la delegación de Uruguay en el Mundial de China será Juan Ignacio Jaimes.