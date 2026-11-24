Duelo en el mundo del deporte. A los 33 años murió la apneísta Jeanine Grasmeijer, quien supo ser dueña del récord mundial femenino de inmersión libre. La noticia fue confirmada el fin de semana por sus familiares, quienes la definieron como “una mujer aventurera y fuerte” que perseguía sus metas con total determinación.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer, ocurrido el 16 de noviembre de 2026, a los 33 años de edad. Fue una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte”, expresó su familia a través de comunicado publicado el fin de semana en la cuenta de la deportista.

“Ningún desafío era demasiado grande para ella. Cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación. Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”, agregaron. “Agradecemos a todos sus muestras de cariño y su cálido apoyo”, cerraron y remarcaron que el funeral tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre. Si bien no especificaron las causas de su muerte, según trascendió, no se habría tratado de un accidente deportivo.

Rápidamente, la publicación se llenó de sentidos mensajes de despedida para la deportista. “Qué triste noticia, estoy muy conmocionada. Estábamos allí hace años en Bonaire cuando Jeanine estableció un récord mundial. Mucho ánimo a todos sus seres queridos”; “Todavía no tengo palabras. Descansa en paz” y ”Qué triste mensaje. Mis condolencias por esta gran pérdida", comentaron los usuarios.

Asimismo, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) le dedicó unas palabras a “la mujer más joven de la historia en establecer un récord mundial de esta disciplina”. “Gracias a sus logros al más alto nivel, se convirtió en una verdadera pionera en nuestro deporte”, expresaron y destacaron sus hazañas. “Celebramos los logros de Jeanine y la echaremos profundamente de menos. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todas aquellas personas que bucearon con ella o aprendieron a su lado”, completaron.

La apneísta Jeanine Grasmeijer, quien supo ser dueña del récord mundial femenino de inmersión libre. Facebook: Jeanine Grasmeijer.

Y dicho y hecho, alcanzaron el objetivo. En 2013, con solo 20 años, se convirtió en la mujer más joven en alcanzar el récord mundial femenino en inmersión libre —en el cual se usa una cuerda para impulsarse hacia abajo y hacia arriba—, sumergiéndose 90 metros en Kalamata, Grecia. Dos años después, se consagró en el Campeonato Mundial de Buceo en Profundidad de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) y, con una inmersión de 92 metros de tres minutos y 46 segundos, recuperó en 2016 el récord mundial femenino de la competencia DeepSea Challenge de Bonaire, el cual mantuvo hasta 2018, según destacó Dive Magazine.

Al momento de su muerte, Grasmeijer estaba retirada del deporte profesional. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, vivía en la ciudad de Arnhem, Güeldres, y trabajaba como voluntaria en una tienda de ropa.

La Nación/GDA