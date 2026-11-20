La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre una posible relación entre los medicamentos agonistas del GLP-1 y una enfermedad ocular poco frecuente que puede provocar pérdida repentina de la visión.

La advertencia alcanza a tratamientos utilizados para la diabetes tipo 2 y la obesidad, entre ellos Ozempic, Wegovy y Rybelsus, de Novo Nordisk, y Mounjaro y Zepbound, de Eli Lilly.

La decisión se tomó después de revisar estudios clínicos, investigaciones observacionales, reportes de efectos adversos y datos de experimentación. A partir de esa evaluación, la agencia determinó que era necesario actualizar las advertencias de seguridad de los medicamentos de esta clase comercializados en Estados Unidos.

Ozempic. Foto: Commons.

La afección que motivó la advertencia se conoce como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION, por sus siglas en inglés). Se produce por una disminución del flujo sanguíneo hacia la parte anterior del nervio óptico, encargado de transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro.

Esta enfermedad puede provocar una pérdida súbita e indolora de la visión en uno de los ojos y, en algunos casos, el daño es permanente.

La FDA aclaró que la evidencia disponible apunta a un posible aumento del riesgo, aunque los resultados no son concluyentes en todos los análisis. Por lo tanto, la advertencia no significa que todas las personas que utilizan estos medicamentos vayan a desarrollar la enfermedad ni que se haya demostrado que los fármacos sean su causa directa.

Qué encontró la FDA sobre los medicamentos GLP-1

La agencia estadounidense comenzó a examinar esta posible relación después de la publicación, en 2024, de un estudio que encontró una asociación entre el uso de semaglutida —el principio activo de Ozempic y Wegovy— y la aparición de NAION. Aunque identificó limitaciones en esa investigación, la FDA decidió ampliar la evaluación.

Uno de los análisis más importantes incluyó 126 ensayos clínicos con 134.253 participantes. En ellos se identificaron 15 casos probables de NAION: diez entre quienes recibieron medicamentos GLP-1 y cinco entre quienes recibieron placebo. No se registraron casos entre los participantes que tomaron otros medicamentos para reducir la glucosa en sangre.

La tasa de incidencia fue de 6,4 casos por cada 100.000 años-paciente entre quienes recibieron agonistas del GLP-1, frente a 3,8 casos por cada 100.000 años-paciente en el grupo de comparación. Esta medida tiene en cuenta tanto el número de personas como el tiempo durante el cual estuvieron expuestas al tratamiento.

A partir del conjunto de la evidencia analizada, la FDA concluyó que existe un posible aumento de casos de NAION entre quienes utilizan agonistas del GLP-1. Por ese motivo, determinó que era necesario incorporar la advertencia en las etiquetas de todos los medicamentos de esta clase comercializados en Estados Unidos.

Cuáles son los síntomas y qué deben hacer los pacientes

La FDA recomienda que las personas que utilizan estos tratamientos estén atentas a cualquier cambio repentino en la visión. Entre las señales de alerta se encuentran la pérdida indolora de visión en uno de los ojos, la aparición de puntos ciegos, zonas borrosas o una reducción de la nitidez en el centro del campo visual. También pueden presentarse alteraciones en la percepción de los colores.

Oculista. Foto: Pixabay

Si aparece alguno de estos síntomas, la indicación es contactar de inmediato a un profesional de la salud. Cuando existe sospecha de NAION, el paciente debe ser remitido sin demora a un oftalmólogo para una evaluación.

La agencia también recomienda que quienes hayan presentado un episodio de esta enfermedad consulten con su médico si deben continuar o suspender el medicamento.

Entre los factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar NAION están la diabetes, la presión arterial alta, el tabaquismo, la apnea del sueño, la anemia y la enfermedad renal. Además, quienes han presentado la afección en un ojo tienen un mayor riesgo de que aparezca en el otro.

La nueva advertencia busca que pacientes y médicos conozcan un posible efecto adverso poco frecuente y puedan reconocer sus síntomas. La FDA no ha recomendado que todas las personas suspendan estos tratamientos: cualquier decisión sobre su continuidad debe tomarse con el acompañamiento del profesional que los formuló.

En base a El Tiempo/GDA