La consagración de Valentina Pérez como campeona del Mundial de Bochas puso al centenario deporte en la primera plana. Ovación preparó este informe para conocer el pasado reciente, la actualidad y el futuro de la disciplina.

ADN de campeona:

Colonia del Sacramento tiene sus reconocibles calles de adoquines, la Plaza de Toros, la Basílica del Santo Sacramento, el faro que alumbra las aguas del Río de la Plata, que se extiende a los pies de la ciudad más vieja del Uruguay y que funciona como un nexo insoslayable con la vecina Buenos Aires.

Además tiene a una campeona del mundo: Valentina Pérez (19) y ganó el Mundial de Bochas el 17 de octubre lo que la convirtió en la primera uruguaya en alcanzar este logro en la categoría senior. “Aún no lo puedo creer”, le dice a Ovación. De vacaciones en Brasil, Valentina asegura no haber “tomado dimensión” del éxito conseguido.

El jueves 22 su club, Juventud de Colonia, la recibió ante centenares de personas y ahí la ficha comenzó a caerle.

Como la mayoría de los atletas de esta disciplina, Pérez llegó a ella por herencia familiar. Lo practican su padre Fernando, su madre, Leslie Florín, sus tíos y abuelos. Es la manera más común para que los gurises se acerquen al deporte, pero desde la Federación Uruguaya de Bochas (FUB) tomaron medidas para que la integración de la juventud sea sostenida en el tiempo.

La "regla de oro" del proceso:

Post pandemia se adoptó “una regla de oro”, según cuenta Pablo Pérez, presidente de la FUB: “no dejar jugar a las ligas si no presentan sub 15 y sub 18, las categorías juveniles”, le detalla a Ovación.

“Ahora hay muchos más gurises que cuando yo jugaba, aunque juega menos gente”, explica Marcelo Expósito, DT encargado de las selecciones uruguayas. Este proceso, iniciado en 2020, fue el responsable de formar valores jóvenes como Facundo Fierro, Cristian Calero (medallistas de plata en el Mundial) y Valentina.

Un objetivo es atraer al deporte a personas que no tienen ningún vínculo con él: “Queremos reflotar un acuerdo con ANEP para que los niños aprendan sobre las bochas de manera lúdica. Se puede enseñar varias cosas a través de esta disciplina, como la matemática”, dice Pablo Pérez.

En Uruguay actualmente compiten 12 ligas, que representan a once departamentos diferentes (Canelones cuenta con dos). Son 80 los clubes de bochas y más de 2000 los deportistas federados, de los cuales 237 son menores de 18. A su vez, más de 400 son las mujeres que juegan.

Pablo Pérez: presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol.

Infraestructura: "el sueño es hacer un bochódromo"

Este proceso para pulir a los diamantes de las bochas llevó a que Uruguay alcance buena parte de los mejores resultados de su historia. Es un deporte que no se practica en las condiciones idóneas, como gran parte de las disciplinas amateurs que se desarrollan en Uruguay.

Lo grafica Pérez (Valentina), que no tiene parentesco alguno con Pablo: “No tenemos canchas con las medidas reglamentarias; en las competencias internacionales son de 27 metros y acá son de menos de 25”, explica. “Y el piso también es diferente”, agrega.

“Es el gran debe que tenemos”, acepta Pablo. “Estamos trabajando de manera muy cercana con el Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional de Deportes. Ven que estamos consiguiendo buenos réditos deportivos y confían en nosotros”. Expósito complementa: “el sueño es hacer un bochódromo”.

El presidente sueña: “En 2030 la Federación cumple 100 años y queremos recibir el Mundial acá, pero para eso debemos mejorar mucho en infraestructura. Recibir un evento de este tipo mejoraría el turismo, la hotelería, varias cosas”.

Inventado en Italia, este deporte llegó a Uruguay hace más de un siglo. Tiene cuatro estilos: el Raffa Voló, Petanca, Zerbín y Combinado. Habla Valentina: “Un atleta tendría que hacer una modalidad sola; en el caso nuestro como en Uruguay hay tan pocos deportistas hacemos más de una”.

Se juega de manera mixta y las clásicas ramas de femenino y masculino. Uruguay ganó medallas en cada modalidad.

Nadie vive de esto. En el caso de ella, estudia marketing, trabaja y da clases de piano. “Para el Mundial entrené más pero no tengo la rutina de una deportista. Si practico tres veces por semana es mucho”. Dice que hay becas y que en algún momento le gustaría irse al exterior aunque tiene sus dudas: “No sé si existen estas oportunidades para las mujeres”.

“Hay hombres que cobran pero a mí no me han dado ni una Coca-Cola”, detalla quien ha traído cinco medallas al país. “Para ir al Mundial vendí rifas, vacas, puse plata de mi bolsillo. Para jugar a las bochas pierdo plata”, afirma.

Valentina Pérez: "Ninguna podría creer las condiciones en las que me preparé"

¿Cómo se explican estos resultados históricos con todos los problemas con los que convive el deporte? “Es un milagro”, admite Expósito. “Los gurises tienen calidad y una capacidad competitiva enormes pero todo lo demás es inexplicable”.

Pablo Pérez valora el esfuerzo de las distintas ligas y sus federados: “se compite mucho, aunque haya menos clubes, hay varios torneos. Le buscamos la vuelta, a veces en lugares incómodos, pero para un deporte de precisión como este es muy importante practicar y eso es lo que hacemos”.

La campeona reconoce que llegó al Mundial sin ninguna expectativa de ganarlo pero, conforme avanzaba, el sueño empezó a tomar forma. Natalia Limardo, su rival en la final, la duplica en edad: “fue la experiencia contra la juventud”, resume Valentina Pérez. “Hablaba con las italianas, que son profesionales, con las suizas, las de San Marino y ninguna podía creer las condiciones en las que me preparé”, afirma.

Valentina Pérez fue recibida en Colonia luego de ganar el Mundial de bochas.

Paradoja: más de forma federada que pasatiempo

Los clubes de bochas y sus cantinas siempre tuvieron un vínculo muy arraigado. En el “deporte de la amistad” era un clásico que sus practicantes tomaran alcohol y fumaran durante el desarrollo del juego. La prohibición a consumir cigarros en lugares cerrados y, años más tarde, la tolerancia cero para manejar luego de haber bebido alcohol tuvieron cierta repercusión negativa para las bochas.

Por este motivo se suscitaron algunos problemas económicos que llevaron a algunos clubes a tener que cerrar. Otros lograron reinventarse. Hoy, con la evolución y las medidas dispuestas, a las bochas se juega mucho más de manera federada que únicamente como pasatiempo. En el interior, sin embargo, esa dinámica sigue bastante firme.

Futuro: otro sueño Mundial

“Estos logros tuvieron una repercusión tremenda”, aporta Expósito. “Hablé mucho con Vale y le decía que hay que aprovechar este momento para tratar de arrimar gente al deporte”, dice. Pérez cree que el futuro de las bochas es prometedor. “Esto nos da un envión muy grande y nos demuestra que vamos por el camino correcto. Confío en que se sumen ligas del interior que no están federadas y que aparezcan nuevos clubes en Montevideo.

Las semanas que pasaron y los resultados obtenidos en los Juegos ODESUR y en el Mundial le brindaron al juego una visibilidad inédita en los últimos tiempos. Todos los involucrados quieren aprovechar este trampolín para que el deporte tome impulso y crezca.