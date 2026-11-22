Este fin de semana en Macao se corrieron las últimas dos carreras del TCR World Tour 2026, en donde el piloto Santiago Urrutia (30) ganó la clasificación y la primera carrera (primer uruguayo en ganar en Macao), pudo descontarle 16 puntos al líder Mikel Azcona, pero no logró superarlo y se quedó con el segundo lugar del campeonato, logrando su mejor ubicación desde que compite en esta categoría y fue el piloto que más carreras ganó en la temporada.

Actividad de la última fecha en Macao

Santiago Urrutia, que compite para Geely, llegaba a esta última fecha tercero en la clasificación general, a 39 puntos del líder Mikel Azcona y a 6 puntos del segundo, Norbert Michelisz.

Urrutia ganó la clasificación (pole), también ganó la primera carrera y terminó séptimo en la segunda carrera. Si bien pudo descontarle puntos al líder en las tres competencias, Clasificación (-5), primera carrera (-5) y segunda carrera (-6), quedó a 23 puntos del español Mikel Azcona y se quedó con el vicecampeonato. Esta actuación, le permitió superar al húngaro Michelisz y así poder desplazarlo del segundo lugar.

Tras ganar la primera carrera, el nacido en Colonia Miguelete se convirtió en el primer piloto uruguayo en obtener el primer puesto en el Circuito da Guia en Macao, pista considerada como una de las tres más desafiantes del mundo.

El año de Santiago Urrutia

Se corrieron 20 carreras por el campeonato del mundo: en Italia, España, Francia, Portugal, Corea del Sur y China (tres fechas). Urrutia logró 10 podios. Salió primero en seis carreras y tres cuatro veces.

Lideró el campeonato durante gran parte del Mundial. Fue el único piloto en la historia de este campeonato en haber ganado las tres careras de una misma fecha, en la pista de Valencia, y fue uno de los dos pilotos en llegar a la última carrera con chances de obtener el campeonato.

Con el primer puesto conseguido en la primera carrera en Macao, Santi Urrutia logró la sexta victoria del campeonato, siendo el piloto que más carreras ganó en el Mundial de Autos de Turismo 2026.

Su equipo, Geely Cyan Racing, logró el campeonato por equipos. La ubicación de Santi Urrutia en el campeonato fue fundamental para que su equipo obtuviera nuevamente el primer lugar de la clasificación general por equipos.

Clasificación general final

1) Mikel Azcona (España / Hyundai) 488 puntos

2) Santiago Urrutia (Uruguay / Geely Cyan) 465 puntos

3) Norbert Michelisz (Hungría / Hyundai) 462 puntos

4) Thed Björk (Suecia / Geely Cyan) – 394 puntos

5) Aurélien Comte – (Francia / Cupra) – 360 puntos

Detalles de la segunda carrera en Macao

Urrutia en el Gran Premio de Macao.

La segunda carrera tuvo la particularidad de que se dieron dos choques en dos momentos diferentes, por lo que debió ingresar el safety car en dos oportunidades. Esto generó que 8 de las 10 vueltas no pudieran disputarse.

De todas formas, en las únicas dos vueltas que se corrieron, Santi Urrutia logró avanzar dos posiciones y terminó en el séptimo lugar. Azcona terminó décimo, y el uruguayo pudo descontarle 6 puntos más al español, pero no le alcanzó para ganar el campeonato y quedó segundo a 26 puntos del líder. Haber logrado avanzar de la novena a la séptima posición en la segunda carrera, le permitió asegurarse el vicecampeonato.