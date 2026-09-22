Oro y récord para Santiago Catrofe en 10.000 metros y bronce histórico para el hockey masculino en Juegos Odesur

Continúa la participación de los atletas uruguayos en los Juegos Odesur que se están disputando en Santa Fe y este martes por la mañana Santiago Catrofe ganó el oro en 10.000 metros de atletismo tras imponerse en la final con un tiempo de 28:16.79. Le sacó una ventaja de nueve segundos al argentino Matías Reynaga, mientras que el ecuatoriano Luis Masabanda completó el podio.

De esta manera, el representante uruguayo estableció el récord de la competencia para otorgarle una nueva dorada a la delegación celeste.

Santiago Catrofe celebrando tras lograr un récord en los Juegos Odesur. Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo.

Dejó atrás la marca que desde el 2014 le correspondía a Byron Efren Piedra, atleta ecuatoriano, con un tiempo de 28:48.31.

No es la primera vez que Catrofe destaca en los Odesur considerando que en la edición 2022 desarrollada en Asunción, Paraguay, obtuvo el oro en los 5.000 metros de atletismo.

Un bronce histórico para el hockey masculino en los Juegos Odesur

El hockey masculino obtuvo un bronce histórico en los Juegos Odesur después de empatar 1-1 con Brasil en el tiempo reglamentario e imponerse por shootout. Ganaron la primera medalla de Uruguay en hockey masculino en toda la historia de esta competencia.

Matías González sufrió una lesión en la semifinal de los 800 metros de atletismo

Matías González se retira lesionado en la semifinal de los 800 metros de atletismo. Foto: Enrique Arrillaga.

El estreno del atletismo también contempló la participación del uruguayo Matías González en la semifinal de los 800 metros. A pesar de que iba entre los primeros pasando los primeros 400 metros, sufrió una lesión que lo privó de continuar compitiendo y debió ser atendido por la sanidad.

Cómo sigue la participación de Uruguay este martes en los Juegos Odesur

Diego Britos y Nicolás Neuschul participan desde las 09:00 en tiro con arco. En waterpolo femenino habrá una doble participación porque se disputará la segunda fecha ante Brasil (10:30), mientras que luego será el turno de medirse con Colombia (21:00).

Por su parte, el waterpolo masculino enfrentará a Chile (15:00) en el marco de la segunda fecha. La pelota vasca competirá en trinquete femenino y masculino ante Chile. Sofía Vicente y Camila Naviliat se enfrentarán a Magdalena Muñoz y Rosario Valderrama (17:00) y a continuación será el turno de Santiago Varela y Manuel Pelúa ante Esteban Romero y Julian Stabon.

Desde las 10:00, el primer uruguayo en salir a la cancha hoy en tenis es Francisco Llanes (ante Alessandro Rubini de Perú) que viene de una buena participación en Copa Davis en el triunfo de Uruguay ante Estonia. Repetirá a las 13:00, pero en dobles junto a Tomás Zurmendi ante la dupla boliviana de Oliver Solís y Leonardo Suárez. En femenino, Gabriana Muela y Juliana Rodríguez se enfrentarán con Elizaveta Castillo y Silvana Fajardo de Perú desde las 13:00.

También habrá más actividad en tenis de mesa donde Pablo Palou chocará con el chileno Felipe Olivares (10:45) en la ronda de 32, la misma en la que desde las 12:15 competirá Damián Moleda con Carlos Fernández de Perú. Sebastián Timbal enfrenta a Alberto Mino de Perú a las 13:45, mientras que en caso de acceder a octavos de final la ronda comenzará a las 17:30. Todo en el Estadio Salvador Bonilla de Rosario.

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y Canal 5.