Qué uruguayos compiten hoy, martes 22 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur continúan su actividad y en ella abunda la presencia de deportistas de Uruguay que siguen buscando más medallas para la delegación celeste. Este martes será un día especial porque comenzará el atletismo y hace su estreno con doble participación uruguaya de la mano de Santiago Catrofe (09:20) en la final de 10.000 metros y Matías González en la semifinal de los 800 metros.

Mientras tanto, Diego Britos y Nicolás Neuschul participan desde las 09:00 en tiro con arco. En waterpolo femenino habrá una doble participación porque se disputará la segunda fecha ante Brasil (10:30), mientras que luego será el turno de medirse con Colombia (21:00). Por su parte, el waterpolo masculino enfrentará a Chile (15:00) en el marco de la segunda fecha. La pelota vasca competirá en trinquete femenino y masculino ante Chile. Sofía Vicente y Camila Naviliat se enfrentarán a Magdalena Muñoz y Rosario Valderrama (17:00) y a continuación será el turno de Santiago Varela y Manuel Pelúa ante Esteban Romero y Julian Stabon.

Desde las 10:00, el primer uruguayo en salir a la cancha hoy en tenis es Francisco Llanes (ante Alessandro Rubini de Perú) que viene de una buena participación en Copa Davis en el triunfo de Uruguay ante Estonia. Repetirá a las 13:00, pero en dobles junto a Tomás Zurmendi ante la dupla boliviana de Oliver Solís y Leonardo Suárez. En femenino, Gabriana Muela y Juliana Rodríguez se enfrentarán con Elizaveta Castillo y Silvana Fajardo de Perú desde las 13:00.

También habrá más actividad en tenis de mesa donde Pablo Palou chocará con el chileno Felipe Olivares (10:45) en la ronda de 32, la misma en la que desde las 12:15 competirá Damián Moleda con Carlos Fernández de Perú. Sebastián Timbal enfrenta a Alberto Mino de Perú a las 13:45, mientras que en caso de acceder a octavos de final la ronda comenzará a las 17:30. Todo en el Estadio Salvador Bonilla de Rosario.

Santiago Catrofe y su preparación para participar en los Juegos Odesur 2026. Foto: Marcelo Szwarcfiter.

Desde las 09:00, Uruguay enfrentará a Brasil en el partido por el bronce del hockey masculino, mientras que a las 11:15 será el turno del hockey femenino ante Paraguay. También habrá actividad en handball masculino con el inicio de la participación ante Brasil desde las 17:00.

En remo coastal competirán Tatiana Seijas (09:30) y Mauricio López (09:49) en individual, mientras que harán lo propio la dupla de Zoe Acosta y Romina Cetraro a partir de las 10:08 y la de Martín Zócalo y Marcos Sarraute a las 10:27. La competencia mixta será a las 10:46 con Mauricio López y Tatiana Seijas.

En pádel, Camila David de Lima y Camila Belassi compiten en el dobles femenino a las 10:00, mientras que el masculino será a las 13:00 con Higor Ensslin y Diego Ramos. En surf compiten Inés Beisso (10:20) y Martín Ottado (13:20).

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.