Copa Davis: Uruguay se clasificó al repechaje para ingresar al Grupo Mundial I tras ganarle el dobles a Estonia

Ariel Behar y Francisco Llanes le ganaron el dobles a Markus Mölder y Oliver Ojakaar, cerrando de esta manera la serie ante Estonia y clasificando al repechaje por subir al Grupo Mundial I de la Copa Davis el año que viene.

La dupla celeste se impuso en sets corridos pero en un batallado partido, que cerraron en casi dos horas de partido. Uruguay intentó dañar en muchos tramos del partido atacar la red con su dupla, sobre todo cuando jugó con su servicio.

Behar y Llanes quebraron en el séptimo game cuando sacaba Mölder para cerrar el primer set por 6-4 y el segundo fue una montaña rusa de emociones.

Se repartieron quiebres en los dos primeros games y en el undécimo la dupla celeste volvió a quedarse con el servicio de sus rivales en un extenso game para luego cerrar el segundo set por 7-5.

El triunfo de Uruguay se dio con una inesperada dupla. Behar, el especialista en dobles y capitán del equipo confesó que decidió que Toto Llanes iba a ser su dupla a las 23:00 horas.

“Yo vine acá con la idea de jugar con Ronca (Franco Roncadelli)”, declaró Behar, pero tras la llegada del tenista de 22 años al país, que se encuentra jugando tenis universitario en Estados Unidos, el capitán se convenció que Toto estaba para jugar un punto oficial.

Llanes llegó para poner a punto a Behar, que confesó que la buena química entre ambos lo fue ”convenciendo que estaba para jugar”.

Toto declaró en el postpartido que sintió “mucha emoción” y confesó: “Nunca me imaginé que iba a estar cerrando”. “Todo lo que soñé de chico, un sueño hecho realidad”, declaró un visiblemente emocionado tenista de 22 años.

Por cumplir con el reglamento, en el segundo turno jugaba Llanes ante Denis Maijorov.

Uruguay seguirá su travesía por la Copa Davis en febrero, cuando juegue el repechaje por ingresar al Grupo Mundial I, ante un rival que saldrá del sorteo a realizarse la próxima semana, donde se mezclarán los ganadores de sus series del Grupo Mundial II y los perdedores del I.

Eslovenia, República Dominicana, Túnez, Kazajistán, Rumania, Líbano, Colombia, Suiza, Bulgaria, China, Luxemburgo y Finlandia también jugarán el repechaje.

La serie del Repechaje determinará si el equipo Celeste puede subir a la categoría que da lugar al cuadro principal del torneo.