Copa Davis: Joaquín Aguilar Cardozo pone en ventaja a Uruguay con contundente triunfo sobre Markus Mölder

Joaquín Aguilar Cardozo le dio a Uruguay el primer punto de la serie de Copa Davis tras vencer al estonio, Markus Mölder, por un contundente 6-2 y 6-1, en una hora y cinco minutos. La segunda mejor raqueta del equipo aprovechó su fortaleza en polvo de ladrillo ante un rival que nunca pudo sentirse cómodo con la lentitud de la superficie que propuso el Círculo de Tenis de Montevideo.

El tenista celeste estiró a 21 sus victorias consecutivas en la tierra batida, sostuvo el partido jugando en el fondo, defendiendo los ataques de su rival, que fue perdiendo paciencia y cargó con muchos errores no forzados. Mölder tuvo sus mejores pasajes cuando tuvo momentos para subir a la red, pero fue claramente Aguilar Cardozo quien impuso las condiciones, que quebró el saque cinco veces y no permitió a su rival generar ninguna posibilidad de quiebre.

La serie continúa con la presencia de Franco Roncadelli enfrentando a Kristjan Tamm, que reemplazará a Oliver Ojakaar, que pidió médico a la mañana y no estará disponible al menos para el segundo punto.

El sábado se abrirá con el dobles entre Ariel Behar y Franco Roncadelli ante Markus Mölder y Kristjan Tamm. A continuación Roncadelli se medirá frente a Mölder y de ser necesario jugarán Aguilar Cardozo con Ojakaar.

Recordar que quien gane tres puntos avanzará al repechaje por ingresar al Grupo Mundial I del año que viene.