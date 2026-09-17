“Estamos ilusionados”: se sorteó la Copa Davis y Uruguay sabe cuáles son sus rivales que enfrentará en el CTM

A partir del viernes vuelve a disputarse la Copa Davis en Uruguay tras casi tres años, ya que el elenco que capitanea Ariel Behar se medirá ante Estonia por el Grupo II Mundial del certamen en el Círculo de Tenis de Montevideo (CTM). “Estamos muy ilusionados”, le afirmó Behar a Ovación luego del sorteo.

Desde la hora 16:00 de este viernes comenzará a jugarse esta serie con el partido entre Joaquín Aguilar, de 21 años y ubicado en el puesto 389 del ranking mundial, frente a Markus Molder (844). Y luego será turno de la mejor raqueta del equipo uruguayo, Franco Roncadelli (261), ante Oliver Ojakaar (1115).

Tras casi 24 años, la Copa Davis vuelve a disputarse en el CTM y para Behar es un hecho importante. “Me acuerdo de venir al CTM a ver una serie cuando era muy chiquito. Mañana va a venir gente nueva que probablemente nunca vio jugar a estos tenistas. Van a disfrutar muchísimo el evento. Estamos con muchas ganas de que llegue el fin de semana y que se empiecen a jugar los partidos”, recalcó.

El capitán del elenco uruguayo explicó lo que significa jugar la Copa Davis. “Es una responsabilidad importante porque no jugás por vos solamente, sino por un equipo. Por eso, creo que la responsabilidad es mayor. La presión se puede sentir, pero es una linda presión. Es algo que creo que nutre y que se aprende con los años a valorar qué es lo importante durante la semana y durante el fin de semana en la competencia”, puntualizó.

“Lo que trato de transmitirle a los chicos es que el que entre a la cancha o el que esté afuera tiene la misma importancia para el resultado, para ganar o perder. Que se respete muchísimo cada día de trabajo durante la semana. Y que también se respete mucho a la hora de competir con los rivales y los compañeros. Que se dé lo máximo que cada uno tiene. Eso es lo que trato de transmitir”, sostuvo.

“Somos favoritos”, aseguró Franco Roncadelli

Franco Roncadelli. Foto: Darwin Borrelli.

La actividad continúa el sábado con el partido de dobles compuesto por Behar y Roncadelli ante Molder y Kristjan Tamm. El siguiente choque del día será entre las dos mejores raquetas de ambos equipos: Roncadelli frente a Molder y el último encuentro lo protagonizarán Aguilar ante Ojakaar. Cabe destacar que estos dos últimos se jugarán en caso de que la serie no esté sentenciada a favor de alguno de los dos equipos.

Roncadelli, que viene de participar en el US Open (el último Grand Slam de la temporada), analizó a los rivales que tiene Uruguay enfrente. “Los conozco y la verdad que tienen peor ranking del nivel que merecen. Así que los partidos van a ser muy duros. Obviamente considero que somos favoritos, pero en la cancha nunca se sabe”, cerró.