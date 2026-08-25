Franco Roncadelli participó de su segunda Qualy de Grand Slam y pese a competir quedó eliminado

Franco Roncadelli sumó una nueva experiencia en una Qualy de Grand Slam. El tenista uruguayo participó en la del US Open, donde quedó eliminado en primera ronda tras perder con el sueco Elias Ymer, por 6-4 y 6-4.

Su debut había sido en Wimbledon, donde cayó ante el australiano Dane Sweeny por 6-4 y 6-2 y esta vez logró ser más competitivo ante su rival de turno, pese a jugar en una superficie rápida siendo complicada para los tenistas uruguayos que tienen su fuerte en polvo de ladrillo.

Si bien Roncadelli pudo quebrar a su rival en una ocasión, no fue sólido con su juego de saque, con apenas 54% de puntos con su primer servicio y recibió cuatro quiebres en las cuatro oportunidades que permitió. En contrapartida su rival tuvo un alto 81% de puntos con su primer saque, siendo protagonista con un tenis más ofensivo con varios tiros ganadores y una elevada cifra de errores no forzados en comparación con los números del uruguayo.

El 204 del ranking tendrá otro latino en el camino, al chileno Cristian Garín, último ganador del Uruguay Open.

El resultado termina siendo de segundo plano para un tenista uruguayo que intenta instalarse en la elite de la ATP, sitio al que no llegó un Charrúa desde el retiro de Pablo Cuevas. El próximo mes Roncadelli estará en Montevideo para la disputa de la Copa Davis ante Estonia, serie que puede depositar al equipo celeste en el playoff para ascender al Grupo Mundial I.

El cuadro principal del torneo recién estará comenzando el 30 de agosto. Tendrá la notoria ausencia del número 1 del mundo Jannik Sinner; y la vuelta de Carlos Alcaraz, que podrá recuperar el segundo escalón del ranking tras cederlo ante el alemán Alexander Zverev. Precisamente el español defiende la corona del último torneo grande del año.