La noche en la que Uruguay generó y fortaleció lazos nacionales e internacionales en los Juegos Odesur

Enviado a Rosario, Argentina

En medio de la intensa vorágine de los Juegos Odesur que tienen a 338 deportistas celestes en acción en la Provincia de Santa Fe, el Comité Olímpico Uruguayo (COU) organizó un evento que tuvo como principal objetivo fortalecer los vínculos con otros países, pero también con diferentes autoridades nacionales.

El sábado, la Casa Sudamericana, ubicada en el Parque de la Independencia de Rosario, fue el escenario para una noche bien uruguaya en la que no faltaron a la cita las clásicas expresiones culturales de nuestro país. Y tampoco nuestros deportistas ya que varios dijeron presente, entre ellos integrantes de la delegación de remo que un día antes habían cerrado una espectacular actuación en Santa Fe con una cosecha de 13 medallas: seis de oro, dos de plata y cinco de bronce.

Pero también hubo alrededor de 100 kilos de carne del INAC a la parrilla con el parrillero de Los Teros, ese que Marcello Calandra hizo famoso en el Mundial de Francia 2023 y que viajó expresamente a Rosario para ser parte de una noche de fiesta en la que además, sonaron tambores y Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, bailó al ritmo del candombe uruguayo en uno de los números más divertidos de un evento que se extendió durante más de tres horas.

Autoridades nacionales como el senador Sergio Botana, Alejandro Pereda – director– y Jorge Rodríguez –Coordinador del Área Deporte Federado– de la Secretaría Nacional del Deporte y los directores de deportes de Montevideo, Paysandú, Soriano, Río Negro y Flores dijeron presente junto a representantes de otros Comités Olímpicos Nacionales, generando un espacio de encuentro, intercambio y celebración del espíritu olímpico que dice presente en el primer evento de un ciclo que se cerrará en Los Ángeles 2028.

La presencia de los medallistas de remo en la participación de Uruguay en los Juegos Odesur. Foto: Comité Olímpico Uruguayo.

El Dr. Julio César Maglione, expresidente del Comité Olímpico Uruguayo, también estuvo presente compartiendo anécdotas de su gestión al frente del organismo durante 37 años transformándose en un referente de la política deportiva a nivel regional e internacional.

La ocasión también sirvió para mostrar a Uruguay como un atractivo destino turístico para conocer, disfrutar y volver ya que el deporte conecta países, genera vínculos y también abre nuevas puertas a otros destinos. Por eso este evento también tuvo la presencia de autoridades del Ministerio de Turismo que acompañaron la iniciativa del COU.

También se presentó un adelanto con un video clip de la canción que representará a los deportistas uruguayos de aquí en adelante que es interpretada por Julieta Rada.