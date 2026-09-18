Bruno Cetraro ganó otro oro y Nicole Yarzón un bronce más para el remo de Uruguay en los Juegos Odesur

Bruno Cetraro volvió a subir al remo uruguayo en lo más alto en los Juegos Odesur 2026: ganó la medalla dorada en el single por encima de Chile y Argentina. Cabe destacar que fue la segunda presea de oro que obtuvo el uruguayo de 28 años en la competencia.

Cetraro se quedó con el primer lugar tras completar la regata en un tiempo de 6:32.83, en el segundo sitio finalizó el chileno Andoni Habash con 6:33.69 y el podio lo cerró el argentino Agustín Scenna con 6:42.78.

Aún habrá más para Cetraro, ya que desde la hora 10:00 disputará la disciplina de cuatro pares de remos cortos con Martín González, Felipe Klüver y Leandro Salvagno.

En tanto, que se cerrará el día para el remo a las 10:40 con ocho remos largos mixto con timonel donde participarán Ynela Aires, Lucía Arrieta, Romina Cetraro, Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute, Tatiana Seijas, Martín Zócalo y Zoe Acosta.

Nicole Yarzón volvió a subirse al podio

Nicole Yarzón. Foto: Lucía Pérez / COU.

Nicole Yarzón volvió a subirse al podio en los Juegos Odesur, ya que esta vez se quedó con la medalla de bronce en el single abierto. La uruguaya ya se había colgado una presea este jueves en single peso ligero en Santa Fe, Argentina.

