Qué uruguayos compiten hoy, viernes 18 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Sexto día de actividad en los Juegos Odesur 2026 con más presencia uruguaya donde habrá varias medallas de oro en disputa. La competencia en Rafaela comenzará a las 09:00 y tendrá a Luciana Wynants, Paola Silva, Florencia Revetria y Mariana García compitiendo en la final ciclismo de ruta individual femenino, mientras que a las 12:00 será el momento de la rama masculina con Thomas Silva y Ciro Pérez saliendo a escena.

El remo volverá a tener protagonismo porque competirá por cuatro medallas. La primera final de la jornada será a las 09:00 cuando Nicole Yarzón compita en single pesado, misma disciplina en la que Bruno Cetraro peleará el oro a las 09:20. Desde las 10:00 se disputará la disciplina de cuatro pares de remos cortos con Bruno Cetraro, Martín González, Felipe Klüver y Leandro Salvagno, mientras que se cerrará el día a las 10:40 con ocho remos largos mixto con timonel donde participarán Ynela Aires, Lucía Arrieta, Romina Cetraro, Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute, Tatiana Seijas, Martín Zócalo y Zoe Acosta.

Boxeo también buscará sumar dos medallas más porque hay celestes en finales: Lucas Fernández ante el ecuatoriano Billy Arias (16:15) en 55 kilos y Santiago Cardozo frente al brasileño Yuri Reis (16:45) en 65 kilos.

En esta jornada también comenzará el rugby Seven con el masculino desde las 14:44 ante Paraguay y continuará a las 19:46 ante Brasil, mientras que el femenino también se estrenará ante la selección guaraní (15:06) y luego enfrentará a Perú (18:10).

El fútbol femenino tendrá su segunda presentación desde las 15:00 ante Paraguay, mientras que en handball femenino se jugará la tercera fecha desde las 19:30 y ante Argentina.

En pentatlón moderno participarán Victoria Gerlach y Ticiano Castro en relevos mixto a las 08:00 y luego a las 11:40. El golf tendrá su cuarta y última ronda con Juan Álvarez, Juan Cruz Esmoris, Jimena Marques y Carolina Mailhos, mientras que también habrá judo con Luciano Liori y Paolo Silva (10:00) en la ronda preliminar de 66 y 73 kilos, respectivamente, con finales a las 12:30 en caso de avanzar.

Martina Maisonaba participará a las 10:00 en modalidad libre de natación artística, lo propio harán Agustina Medina y Lucía Ververis en dueto rutina técnica a las 12:00 y cerrarán en rutina por equipos (18:30) Martina Da Cunda, Paulina Altieri, Maite Álvarez, Inés Cabral, María Gagliardi, Martina Maisonaba, Agustina Medina, Julieta Oberti, Josefina Paris y Lucía Ververis.

Oscar Pasini, Federico Daners, Francisco Calvelo y Edison Quintana competirán en prueba de doma de deportes ecuestres a partir de las 11:00. A partir de las 09:00 habrá una nueva jornada de regatas de vela en distintas categorías, mientras que Franco González (trap masculino) y Jonathan Ayala y Rudi Lausarot (10m rifle de aire) competirán en tiro deportivo desde las 09:00, estos últimos aspiran a la final de 11:15. Julieta Mautone (10m pistola de aire) buscará a las 10:00 la final de las 15:15. Meghan Mc Cubbin y Julieta González compiten en skateboarding femenino (11:40) y Máximo Guarino en masculino (14:20). Matías Lamana y Joaquín Manrique en bowling desde 08:30.