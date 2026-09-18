Qué uruguayos compiten hoy, viernes 18 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo
El primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 tendrá una nueva jornada de actividad con varias disciplinas que contarán con atletas celestes en las tres ciudades sede.
Sexto día de actividad en los Juegos Odesur 2026 con más presencia uruguaya donde habrá varias medallas de oro en disputa. La competencia en Rafaela comenzará a las 09:00 y tendrá a Luciana Wynants, Paola Silva, Florencia Revetria y Mariana García compitiendo en la final ciclismo de ruta individual femenino, mientras que a las 12:00 será el momento de la rama masculina con Thomas Silva y Ciro Pérez saliendo a escena.
El remo volverá a tener protagonismo porque competirá por cuatro medallas. La primera final de la jornada será a las 09:00 cuando Nicole Yarzón compita en single pesado, misma disciplina en la que Bruno Cetraro peleará el oro a las 09:20. Desde las 10:00 se disputará la disciplina de cuatro pares de remos cortos con Bruno Cetraro, Martín González, Felipe Klüver y Leandro Salvagno, mientras que se cerrará el día a las 10:40 con ocho remos largos mixto con timonel donde participarán Ynela Aires, Lucía Arrieta, Romina Cetraro, Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute, Tatiana Seijas, Martín Zócalo y Zoe Acosta.
Boxeo también buscará sumar dos medallas más porque hay celestes en finales: Lucas Fernández ante el ecuatoriano Billy Arias (16:15) en 55 kilos y Santiago Cardozo frente al brasileño Yuri Reis (16:45) en 65 kilos.
En esta jornada también comenzará el rugby Seven con el masculino desde las 14:44 ante Paraguay y continuará a las 19:46 ante Brasil, mientras que el femenino también se estrenará ante la selección guaraní (15:06) y luego enfrentará a Perú (18:10).
El fútbol femenino tendrá su segunda presentación desde las 15:00 ante Paraguay, mientras que en handball femenino se jugará la tercera fecha desde las 19:30 y ante Argentina.
En pentatlón moderno participarán Victoria Gerlach y Ticiano Castro en relevos mixto a las 08:00 y luego a las 11:40. El golf tendrá su cuarta y última ronda con Juan Álvarez, Juan Cruz Esmoris, Jimena Marques y Carolina Mailhos, mientras que también habrá judo con Luciano Liori y Paolo Silva (10:00) en la ronda preliminar de 66 y 73 kilos, respectivamente, con finales a las 12:30 en caso de avanzar.
Martina Maisonaba participará a las 10:00 en modalidad libre de natación artística, lo propio harán Agustina Medina y Lucía Ververis en dueto rutina técnica a las 12:00 y cerrarán en rutina por equipos (18:30) Martina Da Cunda, Paulina Altieri, Maite Álvarez, Inés Cabral, María Gagliardi, Martina Maisonaba, Agustina Medina, Julieta Oberti, Josefina Paris y Lucía Ververis.
Oscar Pasini, Federico Daners, Francisco Calvelo y Edison Quintana competirán en prueba de doma de deportes ecuestres a partir de las 11:00. A partir de las 09:00 habrá una nueva jornada de regatas de vela en distintas categorías, mientras que Franco González (trap masculino) y Jonathan Ayala y Rudi Lausarot (10m rifle de aire) competirán en tiro deportivo desde las 09:00, estos últimos aspiran a la final de 11:15. Julieta Mautone (10m pistola de aire) buscará a las 10:00 la final de las 15:15. Meghan Mc Cubbin y Julieta González compiten en skateboarding femenino (11:40) y Máximo Guarino en masculino (14:20). Matías Lamana y Joaquín Manrique en bowling desde 08:30.
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