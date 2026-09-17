Una rotura de ligamentos y dos lesiones más: el parte médico de la delegación de Uruguay en los Juegos Odesur

Enviado a Rosario, Argentina

La delegación de Uruguay viene teniendo una más que activa participación en los Juegos Odesur 2026 que se están disputando en Rosario, Santa Fe y Rafaela pero a las medallas y buenas actuaciones, también se suman algunas lesiones.

Es que la exigencia es máxima y eso se suma a la tensión de la competencia, por lo que muchas veces sucede que algunos deportistas terminan muy cansados, exhaustos y con sobrecargas, pero también en algunos casos sufren otro tipo de complicaciones sanitarias como es el caso de Víctor Rostagno de gimnasia artística, Mariana García Britos de ciclismo y Mateo Lluberas de BMX.

En el caso de Rostagno, el atleta de 27 años que en los Juegos Odesur de Asunción 2022 había sufrido una lesión en una de sus rodillas quedando afuera de ese ciclo olímpico rumbo a París 2024, en la jornada del miércoles se lesionó mientras disputaba la final de salto en el Invencible Arena de Rosario.

Mariana García en la contrarreloj de los Odesur 2026. Foto: Facundo Montero

"Tras un estudio de resonancia magnética se diagnosticó la rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco externo", informaron desde el Comité Olímpico Uruguayo, agregando: "El deportista regresará en la noche de este jueves y tendrá consulta con traumatólogo el viernes a la mañana".

Por otra parte, Mariana García Britos, quien sufrió una dura caída en la contrarreloj de ciclismo en su estreno en estos Juegos Suramericanos 2026, terminó con múltiples traumatismos, fue atendida en el lugar por el equipo de sanidad del COU y traslada para estudios de imagen y valoración.

"Fue dada de alta y se encuentra recuperándose para participar en la prueba de ruta que será este viernes en Rafaela", informaron desde el COU.

Mateo Lluberas y su participación en BMX en los Juegos Odesur. Foto: Facundo Montero - COU.

Mateo Lluberas, quien disputó la final de BMX Free Style, también tuvo complicaciones sanitarias: "Sufrió traumatismo de hombro derecho durante la competencia. Fue atendido en el lugar por equipo de sanidad del COU y trasladado en ambulancia para realización de estudios de imagen", dijeron.

El informe médico del COU cerró diciendo sobre Mateo: "Fue dado de alta y ya se encuentra de regreso en Salto con buena evolución".