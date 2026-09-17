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El País Ovación Fútbol

Odesur: la selección uruguaya Sub 20 cayó en su debut ante Venezuela y preocupa la lesión de Agustín López

El equipo que dirige técnicamente Santiago Espasandín sucumbió ante el combinado Vinotinto por 1-0 a raíz del tanto de Henry Díaz en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

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Enrique Arrillaga
17/09/2026, 19:01
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Facundo Martínez con la pelota en el partido entre Uruguay y Venezuela.
Facundo Martínez con la pelota en el partido entre Uruguay y Venezuela.
Foto: Lucía Pérez / COU.

La selección uruguaya Sub 20 tuvo su debut en los Juegos Odesur y no fue de la mejor manera: perdió 1-0 ante Venezuela por el Grupo B en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina. El equipo que conduce técnicamente Santiago Espasandín no pudo sumar en su estreno en el certamen que sirve como preparación de cara al Campeonato Sudamericano de la categoría.

Así está el medallero de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026: mirá todas las consagraciones de Uruguay

El único tanto del partido lo hizo Henry Díaz en el minuto 72 para que el combinado Vinotinto obtuviera tres puntos importantes en el Grupo B en su afán de continuar en el certamen que se lleva a cabo en suelo argentino.

La Celeste salió al campo de juego del Coloso Marcelo Bielsa con Axel Amaral; Valentino Würth, Benjamín García, Rodrigo Álvez, Thomas Sorensen; Lautaro Ultra, Ezequiel Amaro, Julio Daguer; Facundo Martínez, Agustín López, Lautaro Navarro.
Además de la derrota, hubo otro hecho que le genera preocupación al cuerpo técnico uruguayo y fue la salida por lesión de López. El atacante debió dejar el campo de juego y el entrenador Espasandín se refirió a ello en zona mixta.

“Agustín tiene una lesión en la rodilla y le van hacer estudios por lo noche para ver la entidad de la lesión, pero seguro que va a estar descartado para lo que resta de la competencia. Esperemos que no sea algo que le lleve mucho tiempo de recuperación”, sentenció el entrenador.

Santiago Espasandín, DT de la selección uruguaya Sub 20 en los Juegos Odesur.
Santiago Espasandín, DT de la selección uruguaya Sub 20 en los Juegos Odesur.
Foto: Enrique Arrillaga.

Cabe destacar que Espasandín integra el cuerpo técnico de Diego Forlán para dirigir la selección uruguaya Sub 20. Sin embargo, como Cachavacha está abocado a los partidos amistosos de la mayor frente a Japón, Corea del Sur e India, el exdirector técnico de las juveniles de Nacional encabeza la Sub 20 que participa en los Juegos Odesur.

El entrenador destacó un ítem importante con respecto a este partido de cara a esta etapa que recién está iniciando en la selección juvenil. “La idea es extender un poco los jugadores seleccionables para el sudamericano de enero. Estamos satisfechos con eso, pero no contentos con el resultado”, indicó. Asimismo, señaló estar “contento con algunos rendimientos, pero hay que ayudarlos a seguir mejorando”.

Lo que se le viene a Uruguay

El segundo partido de la selección uruguaya Sub 20 por el Grupo B de los Juegos Odesur será este sábado frente a Argentina, a partir de la hora 14:00. En tanto que cerrará la serie el lunes 21 de setiembre cuando se mida ante Paraguay, desde la hora 10:00.

Forlán fue a verlo para citarlo a Uruguay, pero Justin Ellis fue convocado por la mayor de Estados Unidos

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