Julián Schweizer a la final en surf y cierre con empate en fútbol: así va el lunes de Uruguay en los Juegos Odesur

Enviado a Rosario, Argentina

Los Juegos Odesur tienen un nuevo día de actividades en Rosario y Rafaela ya que Santa Fe tiene jornada de descanso y como suele suceder, hay mucha y variada presencia de deportistas de Uruguay.

La jornada comenzó con una muy buena noticia en surf, ya que Julián Schweizer venció al argentino Matías Maturano con puntaje de 15.13 a 8.40 y se metió en la final por la medalla de oro, instancia que se disputará este viernes 25 de setiembre en Mar del Plata.

Por otra parte, Agustín Paglia terminó este lunes el partido de pelota vasca que el domingo fue suspendido por lluvias y terminó cayendo en frontball con el argentino Agustín Astorga 2-1 con parciales de 10-6, 7-10 y 1-5.

También este lunes salió a escena Leonella Acosta, la uruguaya que en frontball derrotó con un claro 2-0 a la boliviana Abigail Mena con parciales de 10-5 y 10-1.

Agustín Paglia, uruguayo que compite en frontball. Foto: Enrique Arrillaga

Fútbol masculino: la Celeste Sub-20 empató con Paraguay

La selección de Uruguay Sub-20 de fútbol masculino, que tras perder los primeros dos partidos ya estaba eliminada antes del tercer y último encuentro de la fase de grupos, empató este lunes 1-1 con Paraguay y se despidió del torneo.

Lautaro Navarro abrió la cuenta cuando iban apenas 6 minutos de juego para el equipo que conduce técnicamente Santiago Espasandín, pero los guaraníes encontraron el empate a los 48 minutos, recién comenzado el segundo tiempo.

Con este resultado, Uruguay terminó en la última posición del grupo B con solo una unidad, y regresa al país eliminado en primera fase.

