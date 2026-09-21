Qué uruguayos compiten hoy, lunes 21 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur continúan su curso para los deportistas uruguayos y los de los otros 14 países participantes, destacándose para la Celeste este lunes la presencia del ciclismo de pista en Rafaela con Paola Silva, mientras que en Santa Fe no habrá actividad y en Rosario la delegación tendrá partidos de pelota vasca, comenzarán el tenis, el waterpolo y el tenis de mesa, habrá fútbol masculino con el último encuentro de la selección que ya quedó eliminada y también se definirá el rugby Seven con Los Teros y Las Teras buscando el bronce.

La primera disciplina en competir este lunes será el surf, que saldrá al agua desde las 9:20 en Mar del Plata con Julián Schweizer compitiendo en el main round (cuarta ronda) de la categoría longboard en la que ya le aseguró una medalla a Uruguay. Luego, a las 10:20 competirá Martín Ottado en el Repechaje de la categoría open.

En Rafaela habrá ciclismo de pista con Paola Silva desde las 11:15 en Omnium. La primera prueba será la de Scratch, a las 12:00 tendrá Tempo, a las 18:15 la de Eliminación y a las 18:50 la prueba por puntos.

Por otra parte, la mayor concentración de actividad para los uruguayos estará en Rosario con el estreno del tenis desde las 10:00 de la mañana en el Óvalo del Hipódromo, donde Juliana Rodríguez enfrentará a la colombiana Paulina Pérez y Gabriela Muela jugará ante Sarah Nita de Curuzao.

Julio Daguer en el partido entre Uruguay y Argentina en los Juegos Odesur 2026. Foto: Francisco Orrego - Comité Olímpico Uruguayo.

Luego, desde las 11:30, Tomás Zurmendi hará su estreno frente a Luis Nakamine de Perú, al tiempo que desde las 14:30 Gabriela Muela y Juliana Rodríguez se medirán en dobles frente a Fajardo y Castillo de Perú.

Desde las 10:00 de la mañana pero en el Estadio Marcelo Bielsa jugará la selección de fútbol masculino que se medirá ante Paraguay en el último encuentro de la Celeste que ya está eliminada de la competición.

A las 11:00 y en el Monumento a la Bandera jugará Leonella Acosta frente a Abigail Mena de Bolivia en frontball. Antes, Agustín Paglia completará el encuentro pendiente que en la jornada del domingo se suspendió frente a Argentina por las intensas lluvias en Rosario y después, desde las 11:30, chocará ante Junior Delgado de Venezuela.

En la sede central del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario y desde las 18:30, Sofía Vicente y Camila Naviliat enfrentarán a Bolivia en trinquete femenino, mientras que a continuación Santiago Varela y Manuel Pelua chocarán con Bolivia en trinquete masculino.

En el Estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial comenzará para Uruguay el tenis de mesa a las 12:20 con Pablo Palou y Sebastián Timbal enfrentando a Johnson y Britton de Guyana. En caso de avanzar, volverán a jugar a las 17:10 por cuartos de final y si siguen en carrera, tendrán actividad a las 20:05 con las semifinales.

Los Teros Seven representando a Uruguay en el rugby masculino de los Juegos Odesur 2026. Foto: Francisco Orrego - Comité Olímpico Uruguayo.

Otro de los deportes que este lunes comienza para Uruguay es el waterpolo en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, donde a las 13:30 la selección femenina se medirá ante Perú en la primera fecha, al tiempo que desde las 16:30 la Celeste chocará con Colombia en la rama masculina.

La jornada del lunes también tendrá la definición del rugby Seven en el Óvalo del Hipódromo de Rosario con Las Teras frente a Paraguay desde las 18:52 para definir la medalla de bronce y con Los Teros ante Colombia, también por el bronce, pero en la rama masculina.