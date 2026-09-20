Medalla en ecuestres, empate amargo en hockey y rugby suspendido: así va el domingo celeste en los Juegos Odesur

Enviado a Rosario, Argentina

Los Juegos Odesur viven el octavo día de competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela con mucha presencia de deportistas de Uruguay que continúan logrando buenos resultados ya que por la mañana hubo una nueva medalla para la Celeste.

La primera alegría de la jornada la dio el deporte ecuestre con Federico Daners como gran protagonista. El uruguayo de 55 años se convirtió en el medallista más longevo de la Celeste en estos Juegos Suramericanos 2026 tras conquistar el bronce en el concurso completo de esta disciplina que se llevó a cabo en el Jockey Club de Rosario.

Daners, que también se desempeña como presidente de la Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres, compitió con su caballo SVR Nagasaki y quedó tercero con 51.5 en la competición en la que Mateo Garín de Chile fue oro con 33.6 y Juan Benítez de Argentina plata con 35.4.

El concurso completo de ecuestres comprende la prueba de adiestramiento que fue el viernes, el cross country que tuvo lugar el sábado y el salto de obstáculos que se realiza en una pista cercada y que se hizo este domingo por la mañana.

Federico Daners tras ganar la medalla de bronce en deportes ecuestres en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026. Foto: Francisco Orrego / Comité Olímpico Uruguayo.

Por otra parte y en Santa Fe, el hockey femenino tuvo un empate con sabor amargo con Chile ya que el 0-0 dejó a las Cimarronas sin chances de pelear por el oro y ahora jugarán este martes desde la hora 11:00 frente a Paraguay por el bronce.

El equipo del argentino Rolando Rivero dominó la posesión, tuvo las mejores sutuaciones ofensivas y no pasó zozobras ante las trasandinas, pero el gol nunca llegó y las celestes se tuvieron con conformar con esa igualdad en el Estadio de la Asociación de Hockey Santafecina.

Este domingo se puso en marcha la pelota vasca y en Rosario, el uruguayo Agustín Paglia comenzó con una victoria en la primera fecha del Grupo A tras vencer al argentino Adrián Astorga 1-0 con parciales de 10-6 y 3-3 en frontball masculino.

Los Teros Seven representando a Uruguay en el rugby masculino de los Juegos Odesur 2026. Foto: Francisco Orrego - Comité Olímpico Uruguayo.

El rugby se suspendió por alerta naranja en Rosario

Debido a los muy poco alentadores pronósticos en cuanto al estado del tiempo, la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 decidió suspender la segunda y última jornada de Seven que estaba prevista para este domingo.

En tal sentido, se informó que se cancelaron los partidos de rugby que quedaban por jugarse y que eran correspondientes a la fase grupos, por lo que este lunes se disputarán los encuentros por las medallas.

Desde las 18:50 horas, Uruguay enfrentará a Paraguay por el bronce en el torneo femenino, mientras que a continuación de ese partido, Los Teros chocarán ante Colombia por el bronce en la rama masculina.