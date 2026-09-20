Qué uruguayos compiten hoy, domingo 20 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur llegaron a su semana de competencia y el hockey femenino tendrá esta mañana (10:00) un partido clave ante Chile luego de asegurarse al menos el partido por el bronce. Las Cimarronas pueden asegurar no solo la plata, sino además la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Mientras tanto, el hockey masculino saldrá a escena desde las 12:00 frente a Argentina.

En handball femenino será el turno de que Uruguay se mida con Chile desde las 17:00, luego de cosechar triunfos muy importantes frente a Perú (51-9), luego ante Colombia (40-14), también contra Paraguay (28-19) y más allá de la derrota con Argentina (26-21).

A las 09:30 iniciará la actividad en Rosario con pelota vasca: Agustín Paglia enfrentará a un competidor de Argentina en la primera fecha de frontball masculino, mientras que en trinquete masculino Santiago Varela y Santiago Vidart harán lo propio ante rivales albicelestes, lo mismo que Sofía Vicente y Camila Navilat en trinquete femenino, ambos desde las 17:00.

Mahealani Ramírez competirá en la categoría 76 kilos de lucha olímpica y buscará la final de las 18:00.

A las 10:00 cerrará la fase de grupos el fútbol femenino donde Uruguay se medirá con Venezuela luego de lo que fueron las derrotas en las dos primeras jornadas ante Chile y Paraguay, mientras que Federico Daners competirá en deportes ecuestres desde las 11:00.

A las 11:30 habrá rutina acrobática por equipos en natación artísitica y el rugby disputará la última fecha en femenino -ante Argentina a las 15:14- y masculino -frente a Colombia desde las 15:58-.

Desde las 09:30 se disputará la regata final de vela en las categorías ILCA 6 y 7, Snipe, IQ Foil y Sunfish con participación de los uruguayos Stefano Caiafa, Máximo Ortíz, Alan Mathisson, Paula Defazio, Catalina Limongi, Lucía Köster y la dupla de Ricardo y Marina Fabini.

Además, el surf tendrá una nueva jornada con Julián Schweizer enfrentando a Surfiel Gil de Argentina por Ronda 3 de longboard, mientras que en Ronda 1 de shotboard saldrá a escena Martín Ottado que se medirá con Joaquín Muñoz.

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.