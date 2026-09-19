Uruguay ganó un bronce más en los Juegos Odesur y las Cimarronas quedaron cerca de medalla tras golear a Paraguay

Envíado a Rosario, Argentina

La jornada del sábado para los deportistas uruguayos arrancó con importantes resultados. La lucha libre le dio a la delegación un nuevo bronce, mientras que las Cimarronas quedaron cerca de asegurar una medalla tras golear a Paraguay.

En el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey Uruguay se impuso por 13-0 frente al equipo Guaraní y aseguró al menos jugar en el partido por el bronce. María Rodríguez fue la máxima artillera celeste con cuatro goles, Agustína Díaz marcó dos, mientras que los otros siete se los repartieron entre Manuela Villar, Valentina Luis, Clementina Cristiani, Jacinta Curutchague, Martina Rago, Milagros Seigal y María Barreiro.

El domingo frente a Chile (10:00 horas) las Cimarronas pueden asegurar no solo la plata, sino además la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La primera medalla del día para Uruguay llegó en la lucha libre, donde Mohammadreza Bekzadeh participó en estilo libre menor a 125 kg. Tras la ausencia del argentino Catriel Muriel, el luchador ya había asegurado el último escalón del podio que terminó consiguiendo tras caer 4-0 ante el brasileño Gabriel de Sousa y 10-0 ante el venezolano José Díaz.

En la categoría menor a 74 kg. Daniel Olivera cerró su grupo con victoria ante el peruano Sixto Auccapiña 9-8, caída ante Ibson Aguilar 10-0 y empate 6-6 ante el chileno Jorge Gatica.

Uruguay compitió también en natación artística. Agustina Medina y Lucía Ververis representaron al país finalizando en la sexta posición con una puntuación de 207.1814.

El equipo uruguayo de natación artística en los Juegos Odesur. Foto: Enrique Arrillaga.

La prueba de skate tuvo la participación de Julieta González. La uruguaya quedó cerca de subirse al podio al finalizar en la cuarta posición con una puntuación de 79.65.