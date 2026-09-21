“Con los recursos de Uruguay di pelea”: Julieta González tras los Odesur y qué es lo único que le falta al Skate

Bien es sabido que para la gran mayoría de los deportistas uruguayos, competir a nivel internacional significa un desafío extra en tratar de compensar las diferencias que hay en el día a día con los atletas de otros países. Pese a eso, el espíritu de los uruguayos muchas veces compensa y ese es el caso de Julieta González que casi se sube al podio en el skate de los Juegos Odesur y pudo competir de igual a igual frente a otras deportistas que viven del deporte y cuenta con otra infraestructura.

González, que intentó en la prueba algunos trucos que nunca había probado antes, estuvo muy cerca de llegar al podio y eso colmó sus expectativas. En una historia en su cuenta de Instagram manifestó sus sensaciones.

“¿Cómo andan? Quería hacer esta historia para comentarles más o menos cómo me sentía con el tema del campeonato. Logré un cuarto puesto, pero estoy contentísima con el resultado y el desempeño. La verdad que fue una locura para mí hacer las pruebas que hice, no las había probado antes de hoy”, reconoció.

Y explicó la realidad de su disciplina. “Eso es lo que les quiero decir. Para la gente que no tiene contexto las pibas que quedaron encima de mí en el podio, viven exclusivamente del skate, entrenan en pistas olímpicas todos los días, están con los mejores entrenadores y yo humildemente con los recursos que tenemos en Uruguay estuve casi por igualarlas, les di pelea”.

La atleta tuvo solo dos días de entrenamiento en la pista olímpica de Santa Fe y aun así se animó a arriesgar. “Todas las pruebas que hice en la Big Section, yo no las había probado antes. Lo que fue el Smith, el Feeble, el Crooked y el 5-0 en el cajón. Todo eso yo no lo había hecho antes, salió hoy de la motivación de decir: quiero dar todo por el país”, confesó.

Si bien no alcanzó el objetivo del bronce, demostró que con muchos menos recursos, pudo estar a la altura de otras atletas que sí los tienen. “Estoy muy contenta, aunque no haya llegado al bronce, siento que representé como tenía que ser. Les agradezco por haber estado ahí a todos ustedes”.

"Lo único que nos hace falta es una pista olímpica para poder practicar"

Luego de la competencia, Julieta González declaró para el Comité Olímpico Uruguayo; entre la satisfacción por el esfuerzo y sabiendo lo que podría lograr con más recursos.

“Orgullosa de todo lo que pude lograr. Los recursos que tenemos en Uruguay ni se acercan a lo que pude lograr en la pista, ese tipo de barandas largas y grandes no hay en ninguna parte de Uruguay y yo quería dar todo. Fui a pelear por la medalla, no lo logramos, pero igual estoy contenta con haber dado todo. Intenté con lo mejor que tenía y muchas cosas las conseguí. Estuve a nada, lo caí, quería ir al bronce, era a todo o nada. Peleando contra las mejores que entrenan todos los días en las mejores pistas y van a Europa. Yo no puedo creer que esté compitiendo contra ellas, hice que tengan un poquito de miedo”, reconoció.

Ante la pregunta de ¿qué falta en Uruguay?, respondió sin dudas. “Una pista olímpica, por favor. Si alguien apoya al deporte y le interesa el skate, lo único que nos hace falta es una pista olímpica para poder practicar. Si no llegamos acá y tenemos dos días para practicar y es lo máximo que podemos dar. ¡Si tuvieramos una pista así yo me fisuro y ahí salen todas!”, confesó entre risas, pero con mucha confianza.