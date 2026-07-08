El bare knuckle llega por primera vez a Sudamérica en Uruguay: el "Tonga" Reyno peleará en el Antel Arena

Uruguay recibirá este 25 de julio un evento que lo posiciona en el centro de la escena en los deportes de combate en el continente. El Antel Arena dará lugar por primera vez en Sudamérica a un evento de bare knuckle en el que peleará Gastón "Tonga" Reyno, uno de los principales exponentes de las artes marciales en nuestro país.

Reyno es una figura destacada en el BKFC. Con un récord invicto de 3-0 en la disciplina, el "Tonga" se ha impuesto en todos sus combates hasta el momento. Entre sus victorias más importantes destacan sus peleas ante Daniel Mason Van Sickle, Milton Volter y una victoria por TKO contra el estadounidense Dusty Sparks.

Además de su exitosa carrera profesional en las MMA (donde hizo historia como el único uruguayo en competir para la promoción estadounidense Bellator), el "Tonga" tiene gran popularidad en toda la región como comentarista oficial para ESPN Latinoamérica.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de Tickantel con un valor que va desde los $1.900 (los tickets de $1.200 ya están agotados) a los $35.000 pesos uruguayos. Además del combate principal de la noche entre Gastón Reyno y Paris Boyd, habrá otros 10 enfrentamientos entre peleadores de todo el mundo.

Bare Knuckle: cuándo surgió el deporte y cuáles son sus reglas

David Feldman, ex boxeador profesional, lanzó BKFC en agosto de 2011. Feldman ha promovido más de 300 eventos de boxeo profesional y artes marciales mixtas, presentando peleadores como Roy Jones Jr., Larry Holmes, Danny Garcia y muchos otros peleadores de primer nivel.

La principal regla que diferencia a esta disciplina de otros deportes de combate es que los peleadores no usan guantes, por lo que los golpes suelen ser mucho más lesivos y peligrosos tanto para quien recibe el golpe, como para quien golpea.

A diferencia de lo que pasa por ejemplo en la UFC donde los rounds son de cinco minutos cada uno, en el bare knuckle estos son mucho más cortos y duran dos minutos. Sobre las ventajas de estos parámetros, en junio de este año Reyno aseguraba a El País: "En el boxeo tradicional los peleadores se estudian mucho y eso, para algunos espectadores, puede resultar aburrido. En el boxeo a puño limpio eso no pasa. Son rounds de dos minutos y hay acción constante. Hay más caídas, más cortes y más sangre".

Los peleadores, que pueden ser ex luchadores de MMA, Вохео, Kickboxing o Muay Thai, además de otros peleadores prometedores, comienzan el combate parados en el centro del ring, con el objetivo de asegurar el intercambio desde el primer momento.