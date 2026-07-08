Arthur Féry: el británico, hijo del presidente de Lorient, que recibió invitación a Wimbledon y se metió a semis

El británico Arthur Féry, número 114 del mundo, que juega Wimbledon tras recibir una invitación del torneo inglés, logró una nueva hazaña este miércoles al derrotar al italiano Flavio Cobolli (10 del ranking) y pasar a semifinales.

En la pista central, Féry, de origen francés e hijo del presidente del club galo de fútbol FC Lorient, se impuso por 6-4, 7-6 (7-4) y 6-0 al reciente finalista de Roland Garros, convirtiéndose en el primer jugador invitado mediante en alcanzar las semifinales de Wimbledon desde el campeón de 2001, el croata Goran Ivanisevic.

Féry se enfrentará el viernes en semifinales al reciente campeón de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, tercer jugador mundial, que se clasificó al imponerse al estadounidense Taylor Fritz (siete del mundo), por 6-4, 6-4 y 6-2.

Féry, de 23 años, nacido en las afueras de París antes de pasar su infancia y adolescencia en Londres, es el cuarto jugador masculino que, tras recibir una invitación, alcanza las semifinales de un Grand Slam, tras Jimmy Connors (US Open 1991), Henri Leconte (Roland Garros 1992) e Ivanisevic.

La invitación le permitió evitar las tres rondas de la fase previa del torneo.

Arthur Féry tendido sobre el césped de Wimbledon, tras clasificar a semifinales. Foto: AFP.

"No puedo creerlo", afirmó el jugador franco-británico tras el partido.

"En el último juego sentí emociones que nunca antes había experimentado", añadió, mientras recibía una ovación ensordecedora de un público entregado.

"Ya me había enfrentado a Flavio este año y le había ganado en el Abierto de Australia. Eso me dio más confianza. Sabía que podía hacerlo. ¡Pero estaba muy nervioso antes del partido!", reconoció.

Alexander Zverev celebra su clasificación a semifinales de Wimbledon. Foto: AFP.

Su rival en semifinales, Zverev, de 29 años, que nunca había superado los octavos de final en sus nueve participaciones anteriores en Wimbledon, puso fin a una racha de siete derrotas consecutivas contra Fritz.

"Estoy extremadamente feliz de estar en las semifinales, especialmente contra Taylor, a quien no había podido vencer en dos años", declaró Zverev, que ganó en Roland Garros, este año, su primer Grand Slam.

En la otra semifinal masculina del viernes se medirán el italiano Jannik Sinner, número uno mundial y último ganador de Wimbledon, y el serbio Novak Djokovic, siete veces ganador del torneo, que se clasificaron el martes.

Kostyuk y Noskova en semifinales

En la prueba femenina, la ucraniana Marta Kostyuk, decimotercera del ranking y reciente semifinalista de Roland Garros, y la checa Linda Nosková, duodécima de la clasificación, se enfrentarán en semifinales tras ganar este miércoles sus partidos de cuartos.

Marta Kostyuk celebra su clasificación a semifinales de Wimbledon. Foto: AFP.

La ucraniana derrotó por 6-3 y 6-2, a la finalista de Wimbledon en 2024, la italiana Jasmine Paolini, decimoséptima del ranking.

"Hace nueve años estuve en esta cancha como espectadora viendo jugar a Roger (Federer). Regresar ahora como jugadora es algo increíble", dijo la ucraniana de 24 años, tras jugar por primera vez en la cancha central de Wimbledon.

Por su parte, Nosková se impuso por 6-3 y 7-5 a la belga Elise Mertens, vigesimoséptima del ranking.

Linda Noskova emocionada por su pasaje a semifinales de Wimbledon. Foto: AFP.

La ucraniana y la checa se verán las caras el jueves, mientras que en la otra semifinal, el mismo día, se enfrentarán, tras clasificarse el martes, la checa Karolína Muchová (novena del ranking) y la estadounidense Coco Gauff (séptima), campeona del US Open en 2023 y de Roland Garros en 2025.

Kostyuk no había ganado un partido sobre césped desde 2024, antes de encadenar cinco triunfos este año en Wimbledon.

Por su parte, Nosková, de 21 años, que conquistó en junio su primer título sobre césped en Berlín, nunca había disputado unas semifinales de un Grand Slam.

"Las sensaciones son increíbles, como nunca antes", dijo Noskova.

El mejor resultado de la checa en un torneo de Grand Slam fueron los cuartos de final del Abierto de Australia de 2024.

Mertens, de 30 años y doble campeona de Wimbledon en dobles, se quedó a un paso de alcanzar su segunda semifinal de Grand Slam en individuales, ocho años después de haber llegado a esa instancia en Australia.

Con información de AFP.