Wimbledon: Novak Djokovic y Jannik Sinner avanzan con autoridad y Sabalenka ya está en octavos de final

Wimbledon 2026 continúa entrando en etapas decisivas y este viernes dejó una jornada repleta de grandes nombres y resultados importantes en el All England Club. Novak Djokovic y Jannik Sinner cumplieron con los pronósticos, Aryna Sabalenka avanzó a los octavos de final y el brasileño Joao Fonseca quedó eliminado, por lo que el torneo ya no tiene representantes sudamericanos en los cuadros individuales.

El gran protagonista del día volvió a ser Djokovic. El serbio, que persigue su título número 25 de Grand Slam, superó al francés Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6 (4) en un partido mucho más exigente de lo esperado. Con esta victoria alcanzó por 18ª vez los octavos de final en Wimbledon e igualó las 105 victorias que Roger Federer consiguió en el césped londinense, una de las marcas más emblemáticas del torneo. En la próxima ronda enfrentará al ruso Roman Safiullin.

El número uno del mundo, Jannik Sinner, también ratificó su candidatura al bicampeonato. El italiano derrotó con autoridad al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-3 y 6-4 para instalarse en la segunda semana del certamen.

Además de defender el título conseguido en 2025, Sinner alcanzó un nuevo registro histórico al convertirse en el jugador más joven desde Djokovic en 2011 en llegar a 20 octavos de final de Grand Slam. Su siguiente rival será el japonés Shintaro Mochizuki, una de las revelaciones del torneo.

Novak Djokovic diving volley on match point! 😱 pic.twitter.com/HftVyv0pFd — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026

La sorpresa de la jornada masculina fue la eliminación del ruso Daniil Medvedev, quien cayó en sets corridos ante el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (4), 7-6 (5) y 7-5. También avanzaron Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich Fokina y Felix Auger-Aliassime.

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka mantuvo su condición de máxima favorita. La número uno del mundo venció por 6-4 y 6-4 a Jelena Ostapenko en un partido exigente y avanzó a los octavos de final, donde tendrá un duro cruce frente a Naomi Osaka, que eliminó con contundencia a Daria Kasatkina por 6-1 y 6-3.

Otra de las noticias del día fue la eliminación del brasileño Joao Fonseca. El joven de 19 años, considerado una de las grandes promesas del circuito, perdió por un claro 6-3, 6-3 y 6-3 frente al ruso Roman Safiullin y dejó al torneo sin representantes sudamericanos en singles.

En dobles tampoco hubo buenas noticias para la región, ya que los argentinos Thiago Tirante y Román Burruchaga quedaron eliminados en la segunda ronda.

Con los principales candidatos todavía en carrera, Wimbledon comienza a perfilar una segunda semana que promete cruces de alto nivel tanto en el cuadro masculino como en el femenino.