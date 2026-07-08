Olav Kooij ganó la quinta etapa del Tour de France 2026 en un final accidentado; Torstein Traeen sigue líder

El neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) se impuso al sprint en la quinta etapa del Tour de Francia 2026, este miércoles en Pau, al término de una llegada masiva precedida por varias caídas.

El noruego Torstein Traeen, también ralentizado en los últimos kilómetros, conserva la malla oro con cerca de ocho minutos de ventaja sobre los favoritos en la víspera de la primera gran etapa de montaña en los Pirineos.

Kooij, que disputa su primer Tour de Francia, superó con solvencia al alemán Max Kanter y al belga Tim Merlier, mientras que muchos velocistas se vieron privados de pelear por la victoria después de haberse visto retrasados.

El corredor de 24 años, cuya convocatoria para el Tour estuvo en duda hasta última hora, dio la razón a los responsables del equipo Decathlon CMA GGM por haberlo seleccionado a última hora para el Tour de Francia en lugar de apostar todo únicamente por Paul Seixas (líder y escalador).

El velocista de Países Bajos puso fin a tres años de sequía en la Grande Boucle para el equipo francés, desde la victoria de Felix Gall en Courchevel en 2023.

El noruego Torstein Træen (Uno-X) con el maillot amarillo del Tour de Francia 2026. LOIC VENANCE/AFP fotos

Kooij, una apuesta acertada del Decathlon

Fichaje estrella para esta temporada, Kooij, con 51 victorias en su haber tras una primera etapa exitosa en Visma, estaba inicialmente destinado a ser el líder para el Tour de Francia, con el objetivo de ir a por etapas y el maillot verde.

Pero un virus le hizo perderse todo el inicio de la temporada y hundió muchísimo su cotización. "A partir de enero me sentía súper cansado y enfermo. Estaba realmente mal. Durante los dos primeros meses del año no toqué la bicicleta. Evidentemente dudé de poder volver a tiempo para el Tour".

Al mismo tiempo, Paul Seixas estaba adquiriendo una dimensión enorme, hasta el punto de afirmarse ya, pese a sus 19 años, como un candidato creíble al podio del Tour de Francia.

A finales de mayo, las cosas estaban claras: iba a ser "todo para Seixas", que tendría a su disposición en el Tour a todo un equipo entregado a su búsqueda del "mejor puesto posible en la clasificación general".

Pero dos sucesos llevaron a los dirigentes del equipo a revisar su postura: la caída del prodigio francés en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antigua Dauphiné), que sembró durante un tiempo la duda, y las actuaciones convincentes de Kooij desde su regreso a la competición, con dos victorias de entrada en las Boucles de la Mayenne y otra en el Tour de Bélgica.

"Es increíble. Después de una primavera tan dura, volver a este nivel es realmente genial", comentó el ganador del día.

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Final accidentado de la quinta etapa

La jornada, de nuevo muy calurosa según el termómetro pero especialmente tranquila para los favoritos, estuvo marcada por la larga escapada del francés Baptiste Veistroffer.

El corredor galo acometió en solitario 144 kilómetros, antes de ver terminada su aventura a 14 kilómetros para meta.

El tramo final fue tenso, con varios corredores yéndose al suelo en una montonera a poco más de cinco kilómetros para meta.

Velocistas como Jasper Philipsen perdieron gregarios clave para el lanzamiento, como Mathieu van der Poel, lo que desembocó en un desenlace desorganizado en el que ningún equipo pudo preparar el sprint de sus hombres rápidos como hubiera querido.

Los corredores vivirán el jueves su primera gran jornada en montaña con el ascenso al Tourmalet y la llegada a Gavarnie-Gèdre.