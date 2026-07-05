Vingegaard golpeó primero en el Tour de Francia 2026: el Visma ganó la crono y el danés es el primer líder

El Tour de Francia comenzó este sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros por las calles de Barcelona y dejó un primer golpe de autoridad de Jonas Vingegaard. El Visma-Lease a Bike fue el más rápido de la jornada y el danés se convirtió en el primer líder de la 113.ª edición de la Grande Boucle.

El conjunto neerlandés completó el recorrido en 21 minutos y 47 segundos, superando por ocho segundos al Netcompany Ineos y por 12 al UAE Team Emirates, donde el esloveno Tadej Pogacar cedió terreno en la primera gran referencia de la carrera. El Lidl-Trek de Juan Ayuso terminó cuarto a 16 segundos, mientras que el Red Bull Bora de Remco Evenepoel fue quinto a 19.

La principal novedad reglamentaria fue que, por primera vez en la historia del Tour, el tiempo para la clasificación general se tomó de manera individual y no por el registro colectivo del equipo. Gracias a ello, Vingegaard vestirá la primera maya de oro con ocho segundos de ventaja sobre el italiano Filippo Ganna, 12 sobre Pogacar, 16 sobre Ayuso y 19 sobre Evenepoel.

El Visma administró muy bien sus esfuerzos durante toda la etapa. Matteo Jorgenson y Davide Piganzoli marcaron el ritmo hasta el ascenso final a Montjuïc, donde Vingegaard remató el trabajo para sellar la victoria del equipo.

Con este resultado, el danés vuelve a enfundarse en la maya de oro por primera vez desde 2023, año en el que conquistó su segundo Tour de Francia. Esta temporada llega en un gran momento tras conquistar el Giro de Italia, la París-Niza y la Vuelta a Cataluña, por lo que vuelve a perfilarse como uno de los grandes candidatos al título.

“La batalla está lanzada”, afirmó Vingegaard tras la etapa, en un claro mensaje hacia Pogacar. “Es formidable volver a vestirme de amarillo. Es una de las mayas más codiciadas del ciclismo. Queda mucho Tour por delante, pero voy a disfrutar cada día que pueda conservarlo. El objetivo sigue siendo llevarlo hasta París”, aseguró.

El líder también destacó el trabajo colectivo de su equipo y reconoció que la segunda etapa será una nueva prueba de fuego. “Es una buena jornada para Pogacar. Intentaré no perder su rueda. El Tour ha comenzado y la pelea también”, concluyó.

La segunda etapa se disputará este domingo entre Tarragona y Barcelona, sobre 168,5 kilómetros, con un exigente final nuevamente en la subida a Montjuïc, donde se espera el primer gran duelo entre los principales aspirantes al título.