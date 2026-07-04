"Si te miro porque te miro": el irónico comentario de Messi a una periodista argentina con quien se la vinculó

Con una frase cargada de ironía, Lionel Messi volvió a ponerle fin a los rumores que desde hace años señalan algún tipo de vínculo sentimental o romántico con la periodista Sofía Martínez, del canal argentino Telefé. El capitán de la selección argentina hizo el comentario luego de la victoria albiceleste 3-2 sobre Cabo Verde de fútbol, resultado que aseguró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, Messi pasó por la zona mixta para atender a la prensa y se encontró con Martínez. Apenas la vio, lanzó una frase que hizo sonreír a la periodista y rápidamente se viralizó en redes sociales: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro", dijo.

El comentario hacía referencia a las especulaciones que desde hace varios años circulan en redes sociales sobre una presunta relación o interés del tercer tipo entre ambos, alimentadas por una recordada entrevista que Martínez le realizó tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022.

La periodista intentó rápidamente llevar la conversación al aspecto deportivo y respondió: "Vamos a lo que más nos gusta, que es nuestro trabajo". Antes de formular su pregunta sobre el partido, también le agradeció el gesto al capitán argentino: "Gracias, lo valoro mucho".

Más tarde, Martínez explicó el sentido de las palabras de Messi y sostuvo que buscó poner fin a versiones que considera infundadas.

"Tiene que ver con ruidos que a veces se generan durante la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Él no tenía por qué aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para dejar claro que no hay ningún problema", expresó.

Imaginen el nivel de machismo y misoginia que manejan los nenazos de acá que tuvo que ir el mismísimo Messi a saludar a Sofi Martínez para desactivar la fake news de que la Selección no la quiere porque es un “gato”. Cómo les duele ver a una mujer exitosa. pic.twitter.com/9JSElo1rDE — Queen of Yabrancity (@Juli3CGallagh3r) July 4, 2026

El origen de los rumores entre Messi y Sofia Martínez

La historia se remonta a diciembre de 2022, cuando Argentina derrotó a Croacia y avanzó a la final del Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, Sofía Martínez entrevistó a Messi y le dedicó un emotivo mensaje en el que le dijo que había "atravesado a cada uno de los argentinos". Mientras escuchaba, el futbolista permaneció en silencio, sosteniendo la mirada durante varios segundos.

Ese momento se viralizó rápidamente y dio pie a múltiples interpretaciones en redes sociales, donde comenzaron a circular versiones sobre un supuesto interés sentimental entre ambos, rumores que nunca tuvieron sustento.

Con el paso del tiempo, las especulaciones incluso involucraron a Antonela Roccuzzo. En las últimas semanas, durante el Mundial 2026, volvieron a surgir versiones que aseguraban que algunos futbolistas evitaban ser entrevistados por Martínez debido a una supuesta incomodidad de la esposa de Messi, algo que jamás fue confirmado.

Hoy se cumple un año de las palabras de Sofi Martínez a Messi, esas palabras que todos le quisimos decir a Messi alguna vez. ❤️



pic.twitter.com/YSpWlHkQ2C — Ale Liparoti (@AleLiparoti) December 13, 2023

La propia periodista desmintió reiteradamente esas versiones. En 2023 calificó como "ridículo" tener que salir a aclarar los rumores y, meses atrás, reveló que Roccuzzo incluso le envió un mensaje privado para transmitirle tranquilidad.

Según contó, la esposa de Messi le escribió: "Sofi, no te preocupes... A la gilada ni cabida", un gesto que la periodista valoró especialmente porque, según dijo, atravesaba un momento difícil por la repercusión de las versiones.

Por ese contexto, el breve intercambio entre Messi y Martínez tras la clasificación argentina volvió a generar repercusión. Con humor e ironía, el capitán de la selección aprovechó la ocasión para restarle importancia a unas especulaciones que lo acompañan desde hace casi cuatro años.