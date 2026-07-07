Tour de Francia 2026: Pogacar perdió la malla oro, Pedersen ganó la 4ª etapa y el noruego Traeen es nuevo líder

Los Vikingos arrasan con todo a su paso y no solamente en la Copa Mundial de la FIFA que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá, sino también en el Tour de Francia. La etapa de este martes la ganó el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y el noruego Torstein Traeen (Uno-X) se calzó la malla oro como nuevo líder de la general individual.

Alegría doble para los nórdicos en una jornada de calor sofocante, con temperaturas que alcanzaron los 40ºC en algunos pasajes de la cuarta etapa. El esloveno Tadej Pogacar, máximo favorito al título, perdió el liderazgo porque el pelotón principal llegó más de 12 minutos detrás de una larga escapada de más de 20 corredores.

El ciclista noruego, que ya llegó a vestir el jersey rojo de líder de la general en la última Vuelta a España, no había sido hasta ahora líder de "Le Tour".

Pogacar, después de haber hecho esforzarse a su equipo UAE la víspera, decidió no exprimir a sus compañeros y dejó escapar el maillot amarillo, pensando en guardar fuerzas para batallas más importantes.

Ello tiene incluso para él una ventaja añadida: sin ser el líder, se ahorra el protocolo post-etapa, que incluye ceremonias y actos que pueden llegar a durar hasta dos horas.

Tadej Pogacar con el maillot amarillo del Tour de Francia. JEFF PACHOUD/AFP fotos

La escapada que llegó a meta

Pedersen se impuso en el esprint en un grupo de 10 corredores distanciados para cruzar la línea por delante de su compañero de equipo estadounidense Quinn Simmons y del español Raúl García, segundo y tercero del día, respectivamente.

Fue la primera vez en este Tour en que una escapada llega a término. Un grupo de 34 corredores se formó pronto en cabeza y 10 de ellos se distanciaron en el puerto de Montsegur (6,9 km al 6,6%), a unos 34 km para la meta.

Pedersen era clarísimo favorito una vez llegando a Foix, por mucho el más rápido entre los 10 sobrevivientes de la larga aventura.

El francés Kevin Vauquelin trató de lanzar un ataque en la última curva, pero Pedersen, atento, lanzó una aceleración que le terminó llevando a su victoria número 61 y la primera desde el pasado setiembre, cuando ganó una etapa de la Vuelta a España.

Pone así fin a una sequía inhabitual para un corredor de su nivel, pero su inicio de temporada 2026 estuvo marcado por una violenta caída en febrero.

Se fracturó allí la clavícula y reapareció después en las clásicas de la primavera europea, su momento favorito del año, con resultados esperanzadores pero sin podio: 4º en la Milán-San Remo, 5º en el Tour de Flandes, 7º en la París-Roubaix.

El noruego Torstein Træen (Uno-X) con el maillot amarillo del Tour de Francia 2026. LOIC VENANCE/AFP fotos

La etapa de este miércoles se define al sprint

En el Tour de Francia, el ciclista danés de 30 años logra su tercera victoria de etapa. Además, Pedersen también se pone por primera vez líder en la clasificación por puntos (regularidad).

Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa del Tour, un recorrido de 158 kilómetros entre Lannemezan y Pau, que salvo sorpresa debería resolverse con una llegada masiva al sprint.

La única subida en el trazado es corta (Baleix, 1 km con desnivel medio del 8,8%), y está situada a 25 kilómetros de la meta, lo que no debería ser un gran obstáculo para los velocistas.

La principal amenaza, eso sí, puede estar en el calor, ya que se espera una nueva jornada con altas temperaturas en el sur de Francia.

Con información de AFP