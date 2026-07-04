Este sábado empieza el Tour de Francia 2026 con contrarreloj en Barcelona: recorrido, favoritos y dónde ver

En probablemente el prime de su carrera profesional, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) es el gran favorito para alcanzar el récord de cinco victorias del Tour de Francia que comparten Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Miguel Indurain.

Pero tiene a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), flamante campeón del Giro de Italia 2026, como el más grande obstáculo en su camino. Desde 2020 el esloveno y el danés se han repartido los títulos de la carrera más importante y prestigiosa del ciclismo mundial, con cuatro para Pogacar (2020, 2021, 2024, 2025) y dos para Vingegaard (2022, 2023).

Un escalón más abajo del binomio galáctico, aparece el dúo del Red Bull-Bora que componen el belga Remco Evenepoel y el alemán Florian Lipowitz, quienes completaron el podio en las últimas dos ediciones 2024 y 2025.

El recorrido consta de 3.320 kilómetros en total. Empieza con una contrarreloj por equipos en Barcelona, por un pintoresco circuito de 19,2 km que rodea la Sagrada Familia, y continúa hacia suelo francés para terminar el domingo 26 de julio en los Campos Elíseos de París.

Entre las 21 etapas habrá una contrarreloj individual de 26,1 km el 16º día, siete etapas llanas, cuatro etapas de media montaña y ocho etapas de alta montaña, donde se corta el bacalao.

Largan 184 ciclistas de 23 equipos y el campeón se llevará un premio de 500.000 euros, pero en total se repartirán más de 2,3 millones de euros.

El campeón del mundo y olímpico Remco Evenepoel en la contrarreloj del Tour de Francia 2025. AFP fotos

23 equipos participantes

UCI WorldTeam

Alpecin-Premier Tech (BEL), XDS-Astana (KAZ), Bahrain Victorious (BHR), Jayco-AlUla (AUS), Red Bull Bora Hansgrohe (GER), Decathlon CMA CGM (FRA), Picnic-PostNL (NED), EF Education Easypost (USA), Groupama-FDJ United (FRA), Netcompany Ineos (GBR), Lotto Intermarché (BEL), Movistar (ESP), NSN Cycling (SUI), Soudal Quick-Step (BEL), Lidl-Trek (USA), UAE (UAE), Visma-Lease a bike (NED), Uno-X (NOR).

UCI ProTeam

Cofidis (FRA), Pinarello Q36.5 (SUI), Caja Rural (ESP), Tudor (SUI), TotalEnergies (FRA).

Jonas Vingegaard con la Maglia Rosa del Giro de Italia 2026. LUCA BETTINI/AFP fotos

Favoritos al título

El favorito: Tadej Pogacar (SLO).

Otros candidatos a la victoria: Jonas Vingegaard (DEN), Paul Seixas (FRA), Remco Evenepoel (BEL), Florian Lipowitz (GER), Juan Ayuso (ESP), Isaac del Toro (MEX).

Otros grandes nombres del pelotón: Richard Carapaz (ECU), Egan Bernal (COL), Mathieu van der Poel (NED), Matteo Jorgenson (USA), Mads Pedersen (DEN), Jasper Philipsen (BEL), Tim Merlier (BEL), Biniam Girmay (ERY), Kévin Vauquelin (FRA), Romain Grégoire (FRA), Tom Pidcock (GBR).

Jonas Vingegaard (Visma) y Tadej Pogacar (UAE Team) en el Tour de Francia 2025. AFP fotos

Dónde ver el Tour de Francia en Uruguay y resto de Latinoamérica

En Uruguay, el Tour de Francia 2026 se puede ver en vivo o vía streaming por ESPN y por Disney+ Premium, señales que poseen los derechos para toda Latinoamérica.

Los últimos 10 campeones

2025: Tadej Pogacar (SLO)

2024: Tadej Pogacar (SLO)

2023: Jonas Vingegaard (DEN)

2022: Jonas Vingegaard (DEN)

2021: Tadej Pogacar (SLO)

2020: Tadej Pogacar (SLO)

2019: Egan Bernal (COL)

2018: Geraint Thomas (GBR)

2017: Chris Froome (GBR)

2016: Chris Froome (GBR)