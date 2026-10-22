“¿Tan difícil es venir a Las Piedras?”: Rodri y Rami le reclamaron a Ruglio por Juventud vs. Peñarol

Rodrigo y Ramiro son dos niños de Las Piedras que son hinchas de Juventud y juegan al fútbol en sus categorías infantiles. Su madre les administra un perfil en redes sociales donde muestran sus días de partido y juegan a ser periodistas y en el último video le reclamaron a Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, por el cambio de localía para el partido entre los dos equipos este viernes por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.

El equipo de Las Piedras está séptimo en el Clausura con 17 puntos y a tres de los Carboneros en el cuarto lugar. Mientras Peñarol lidera la Anual con ventaja de cuatro unidades sobre Deportivo Maldonado, Juventud está en el noveno lugar y a tres puntos de la zona de clasificación a copas internacionales.

Ambos equipos iban a enfrentarse en Las Piedras el sábado por la tarde, pero hubo un acuerdo entre ambas directivas para que el partido pasara para este viernes a las 20:00 en el estadio Centenario. Los clubes pactaron el precio de las entradas y los aurinegros le aseguraron a los pedrenses el equivalente a 20.000 entradas; sean adquiridas por sus propios hinchas o teniendo la dirigencia Mirasol que pagar el saldo.

La directiva de Juventud de Las Piedras aceptó el trato, conveniente para el equipo Canario desde el punto de vista económico y para Peñarol desde lo deportivo, evitando visitar el Parque Artigas siempre difícil como visitante y al que no están tan acostumbrados.

“¿Tan difícil es venir a Las Piedras?”: el reclamo de Rodri y Rami para Ignacio Ruglio

La decisión pudo no caer muy bien en los hinchas de Juventud de Las Piedras que no podrán ver a su equipo jugar en su cancha ante un de los equipos más populares del país. Rodri y Rami, jugando a ser periodistas, le dedicaron un mensaje a Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol en su cuenta de Instagram: @la_pandilla_de_dos.

El primero que tomó la palabra fue Rodrigo, el más chico de los hermanos y habló por todos los seguidores del equipo pedrense: “Los hinchas de Juventud estamos re calientes porque Peñarol nos sacó la localía. Es el único grande que no viene a visitarnos a nuestra ciudad de visitante”. Y apuntó directo a Ignacio Ruglio: “Esta es la pregunta para el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio: ¿Tan difícil es venir a Las Piedras a respetar la cancha del rival?”.

Enseguida su hermano Ramiro siguió con el mensaje. “La localía no es solo una cancha. Es la gente, la identidad y el orgullo de una ciudad. Juventud es de Las Piedras”. “Y Las Piedras se respeta”, agregó Rodri.

En el comentario del video, la madre de los chicos comentó la esencia del video, más allá del juego de los niños. “Sabemos que la localía se vendió con un acuerdo económico entre ambas partes, pero dentro de ese acuerdo, se olvidan del pueblo”.