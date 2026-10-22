Eduardo Domínguez recordó su pasaje como DT de Nacional: "Dos meses me dejaron trabajar, no tuvieron paciencia"

Atlético Mineiro definió la semifinal de la Copa Sudamericana en Montevideo, enfrentando a Montevideo City Torque. Más allá de la derrota por 2-0 ante el equipo Ciudadano, el Galo aprovechó el 3-0 conseguido en el partido de ida para acceder a la definición de la competencia donde lo espera Boca Juniors.

Además se trata de la segunda clasificación consecutiva a la final de este torneo porque disputó la definición del 2025 donde perdió ante Lanús, por penales, luego del empate 0-0 en un partido disputado en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

El conjunto norteño tiene como entrenador a Eduardo Domínguez, argentino de breve pasaje por el fútbol uruguayo cuando dirigió a Nacional en 2019 y a propósito en la conferencia de prensa posterior al encuentro hizo referencia a lo que fue su pasaje por el Bolso.

Domínguez al ser consultado sobre si lo había sorprendió Montevideo City Torque, afirmó: "No me sorprendió, conozco el estilo uruguayo. Dos meses me dejaron trabajar acá, no tuvieron paciencia", contestó con una sonrisa en su rostro.

Fueron apenas ocho los partidos oficiales que registró Domínguez —que había llegado a Nacional tras las experiencias en Huracán y Colon de Santa Fe de Argentina— con la particularidad de que en el primero de ellos fue campeón porque le ganó la Supercopa Uruguaya a Peñarol y que los dos que disputó por Copa Libertadores fueron victoria: ante Zamora en Venezuela y precisamente ante Atlético Mineiro en Uruguay.

Fue en el Campeonato Uruguayo en el que tuvo un inicio irregular sin victorias en los primeros cinco partidos ya que cosechó tres empates (Liverpool, Racing y Boston River) y dos derrotas (Wanderers y Danubio) lo que valieron la salida del técnico y el arribo de Álvaro Gutiérrez.

Eduardo Domínguez durante su pasaje como técnico de Nacional. Foto: Archivo El País.

Domínguez, que conquistó su primer título como DT en esa Supercopa con Nacional, luego pasó nuevamente por Colón —ganando la Copa de la Liga Profesional— para luego dirigir a Independiente y Estudiantes de La Plata. Con el Pincha tuvo un gran éxito al consagrarse cinco veces campeón de la Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional, Primera División y en dos ocasiones del Trofeo de Campeones.

Antes de finalizar la conferencia de prensa, Domínguez sentenció: "Estoy muy agradecido por cómo me recibió la gente siempre acá y el respeto con el que me tratan. Conozco lo que es el fútbol de acá, tengo amigos que dejaron de jugar y aunque lo conocí poco, lo que habló Marcelo (Méndez) es así: agarrarse de sus raíces y que pueden contra cualquiera. Lo demostró (MC Torque), entonces sabíamos que podía suceder, teníamos que llevarlo para otro lado, no pudimos, hizo un gran partido, pero nosotros hicimos un gran partido allá y estamos otra vez en una final".