Abierto Jockey Club de Rosario: el torneo válido para el Golf Ranking tuvo una buena participación uruguaya

Finalizó una nueva edición del tradicional Abierto del Jockey Club de Rosario, torneo organizado junto a la Asociación Argentina de Golf y válido para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), que contó con presencia uruguaya tanto en la competencia individual como por equipos.

Entre los caballeros, Agustín Pizzorno Irigoyen fue el único uruguayo que logró superar el corte clasificatorio. Finalizó los 72 hoyos con 303 golpes (+15), producto de rondas de 77, 76, 76 y 74. Juan Aparicio López, en tanto, no pudo pasar el corte luego de las primeras dos jornadas.

En la competencia por equipos, Pizzorno Irigoyen y López representaron a Uruguay, que terminó en la novena posición entre 13 conjuntos con 614 golpes (+38). Argentina se quedó con el título con 558 (-18), mientras que el argentino Juan Martín Loureiro también conquistó la competencia individual con 276 golpes (-12).

La actuación uruguaya más destacada llegó entre las damas. María Paz Marqués finalizó cuarta entre 19 participantes con 229 golpes (+13), luego de vueltas de 73, 78 y 78. Carolina Mailhos también estuvo entre las protagonistas y llegó a la ronda final ubicada en la segunda posición tras registrar 76 y 72 golpes. Sin embargo, una última tarjeta de 85 la hizo retroceder hasta el séptimo puesto con 233 (+17). La chilena Agustina Gómez Cisterna fue la campeona con 211 impactos.

Uruguay también tuvo una destacada participación en la competencia femenina por equipos. Marqués y Mailhos lideraron durante las primeras dos jornadas, pero no pudieron sostener esa posición en el cierre y terminaron terceras con 462 golpes. Chile se quedó con la Copa Dr. Edgardo Rolle con 447.

El torneo dejó así sensaciones diferentes para la delegación celeste: mientras que en caballeros los resultados estuvieron lejos de los primeros puestos, las damas mostraron capacidad para competir en la zona alta de la clasificación, aunque no pudieron cerrar el torneo.

La experiencia en Rosario aparece además como una referencia importante de cara a los próximos compromisos internacionales, entre ellos el Women’s Amateur Latin America (WALA) y el Sudamericano de Mayores, Copa Los Andes, dos desafíos de mayor exigencia en los que Uruguay buscará mejorar su rendimiento colectivo.