Uruguay participó en el Sudamericano Prejuvenil, quedando lejos de las potencias de la región

Finalizó la 39ª edición del Sudamericano Prejuvenil, disputada en El Terrón Golf Club de Córdoba, Argentina, donde Uruguay finalizó en el último lugar de la clasificación tanto en la rama masculina como en la femenina.

Los equipos nacionales, designados por la Asociación Uruguaya de Golf (AUG), estuvieron acompañados por Álvaro Canessa, como coach de la delegación. Los resultados volvieron a marcar una diferencia considerable entre Uruguay y los países que estuvieron en la pelea por los primeros lugares del campeonato continental.

En varones, Uruguay estuvo representado por Nicolás Damiani, Ignacio López Da Cunha y Santiago Guasoni. El equipo terminó con 661 golpes, 85 sobre par, mientras que Chile se consagró campeón con 569 impactos (-7).

Damiani fue el mejor uruguayo, finalizando en el puesto 20 con 311 golpes (+23), luego de vueltas de 72, 82, 77 y 80.

López Da Cunha terminó 29° con 350 golpes, mientras que Guasoni finalmente no pudo participar debido a problemas de salud y regresó a Uruguay junto a su familia. Este inconveniente afectó considerablemente las posibilidades de Uruguay de poder dar su máximo. Cabe recordar que en la competencia por equipos se contabilizan los dos mejores scores por día.

El título individual masculino quedó en manos del chileno Samuel Trucco, quien completó el torneo con 276 golpes (-12).

En la rama femenina, las representantes celestes fueron Josefina Aguerre, Indira Mesías y Gaia Scanniello. Uruguay finalizó décimo y último con 689 golpes (+113), mientras que Argentina obtuvo el campeonato con 567 (-9).

Aguerre finalizó en el puesto 28, con 339 golpes (+51). Mesías terminó 29ª con 358 impactos y Scanniello ocupó la posición 30 con 391. La argentina Martina Oubel se quedó con el título individual tras completar las cuatro jornadas con 282 golpes (-6).

El Sudamericano Pre Juvenil dejó a Uruguay en el último escalón en ambas categorías, un resultado que vuelve a poner sobre la mesa la distancia existente con las principales potencias juveniles de la región y el desafío que enfrenta la AUG en materia de preparación, desarrollo y seguimiento de los menores que representan al país.