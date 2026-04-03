Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Uruguay debuta ante Chile por el Sudamericano Sub 17, que tiene siete boletos al Mundial: día, hora y dónde ver

El torneo se juega en Paraguay, donde la Celeste comparte grupo con los trasandinos, los locales, Colombia y Ecuador. La serie otorga dos cupos directos a la Copa del Mundo.

El País
El País
02/04/2026, 21:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ignacio González, entrenador de la selección sub 17
Ignacio González, entrenador de la selección sub 17
Foto: @Uruguay.

Uruguay hará su primera presentación en el Sudamericano Sub 17, que otorga siete cupos al Mundial de Qatar 2026, frente a Chile. El torneo a jugarse en Paraguay, tendrá a la Celeste en el grupo A, que se jugará en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, ubicado en Ypané, ciudad próxima a Asunción.

"¡Esperen un minuto!": Valverde confesó qué hacía cuando nació su segundo hijo y habló de la patada a Morata

Los dos mejores equipos de cada serie avanzarán a las semifinales, y obtendrán el boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que el tercero de la zona A, jugará su pasaje ante el cuarto de la B, a un partido, y viceversa. Los perdedores tendrán una chance más, en el partido por el séptimo lugar.

Día, hora y dónde ver el estreno de Uruguay ante Chile

La Celeste debutará a las 17:00 horas. El encuentro será transmitido por DSports y DGO.

Los convocados

Luis Machín (Nacional), Augusto Sánchez (Nacional), Mateo Díaz (Peñarol), Gabriel Da Silva (Peñarol), Lautaro Muñiz (Nacional), Ezequiel Fernández (Peñarol), Dylan Mora (Nacional), Dahel Guedes (Peñarol), Anderson Luz (Montevideo City Torque), Felipe De León (Nacional), Pablo Barreiro (Liverpool), Bruno Bueno (Nacional), Ramiro García (Nacional), Dante Rodella (Nacional), Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque), Lautaro Blengio (Montevideo Wanderers), Emiliano Haller (Montevideo City Torque), Thiago Brizuela (Liverpool), Nicolás Scotti (Defensor Sporting), Vicente Pesce (Paysandú), Alan Soares de Lima (Defensor Sporting), Thiago Mora (Boston River), Juan Gancheff (Boston River).

El calendario del torneo

Viernes 3 de abril
17:00 - Uruguay vs Chile
20:00 - Paraguay vs Ecuador

Sábado 4 de abril
17:00 - Perú vs Argentina
20:00 - Bolivia vs Brasil

Domingo 5 de abril
17:00 - Ecuador vs Colombia
20:00 - Paraguay vs Uruguay

Lunes 6 de abril
17:00 - Bolivia vs Venezuela
20:00 - Perú vs Brasil

Martes 7 de abril
17:00 - Chile vs Colombia
20:00 - Ecuador vs Uruguay

Miércoles 8 de abril
17:00 - Venezuela vs Argentina
20:00 - Bolivia vs Perú

Jueves 9 de abril
17:00 - Colombia vs Paraguay
20:00 - Chile vs Ecuador

Viernes 10 de abril
17:00 - Argentina vs Brasil
20:00 - Venezuela vs Perú

Sábado 11 de abril
17:00 - Uruguay vs Colombia
20:00 - Paraguay vs Chile

Domingo 12 de abril
17:00 - Brasil vs Venezuela
20:00 - Argentina vs Bolivia

Miércoles 15 de abril
Semifinales por el quinto puesto (clasificatorias al Mundial)

Jueves 16 de abril
Semifinales por el títlo

Sábado 18 de abril
Partidos por el quinto y séptimo puesto (este último es clasificatorio al Mundial)

Domingo 19 de abril
Final y partido por el tercer puesto

Los detalles del Mundial

El torneo se jugará en Qatar, en noviembre de 2026.

Los clasificados son:

Asia: Qatar (anfitrión). Los ocho cupos restantes se definen en mayo.
África: Los 10 cupos se definen en mayo.
Concacaf: Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Haití, Jamaica, Cuba, Honduras y México.
Europa: España, Bélgica, Montenegro, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Rumania, Serbia.

Oceanía: Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Fiji.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Sudamericano Sub 17Selección Sub 17 de Uruguay

Te puede interesar