Uruguay debuta ante Chile por el Sudamericano Sub 17, que tiene siete boletos al Mundial: día, hora y dónde ver

Uruguay hará su primera presentación en el Sudamericano Sub 17, que otorga siete cupos al Mundial de Qatar 2026, frente a Chile. El torneo a jugarse en Paraguay, tendrá a la Celeste en el grupo A, que se jugará en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, ubicado en Ypané, ciudad próxima a Asunción.

Los dos mejores equipos de cada serie avanzarán a las semifinales, y obtendrán el boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que el tercero de la zona A, jugará su pasaje ante el cuarto de la B, a un partido, y viceversa. Los perdedores tendrán una chance más, en el partido por el séptimo lugar.

Día, hora y dónde ver el estreno de Uruguay ante Chile

La Celeste debutará a las 17:00 horas. El encuentro será transmitido por DSports y DGO.

Los convocados

Luis Machín (Nacional), Augusto Sánchez (Nacional), Mateo Díaz (Peñarol), Gabriel Da Silva (Peñarol), Lautaro Muñiz (Nacional), Ezequiel Fernández (Peñarol), Dylan Mora (Nacional), Dahel Guedes (Peñarol), Anderson Luz (Montevideo City Torque), Felipe De León (Nacional), Pablo Barreiro (Liverpool), Bruno Bueno (Nacional), Ramiro García (Nacional), Dante Rodella (Nacional), Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque), Lautaro Blengio (Montevideo Wanderers), Emiliano Haller (Montevideo City Torque), Thiago Brizuela (Liverpool), Nicolás Scotti (Defensor Sporting), Vicente Pesce (Paysandú), Alan Soares de Lima (Defensor Sporting), Thiago Mora (Boston River), Juan Gancheff (Boston River).

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Ignacio González confirmó los convocados 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟳 que participarán del torneo que se disputará en Paraguay en abril. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/xXVZimBhn7 — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 17, 2026

El calendario del torneo

Viernes 3 de abril

17:00 - Uruguay vs Chile

20:00 - Paraguay vs Ecuador

Sábado 4 de abril

17:00 - Perú vs Argentina

20:00 - Bolivia vs Brasil

Domingo 5 de abril

17:00 - Ecuador vs Colombia

20:00 - Paraguay vs Uruguay

Lunes 6 de abril

17:00 - Bolivia vs Venezuela

20:00 - Perú vs Brasil

Martes 7 de abril

17:00 - Chile vs Colombia

20:00 - Ecuador vs Uruguay

Miércoles 8 de abril

17:00 - Venezuela vs Argentina

20:00 - Bolivia vs Perú

Jueves 9 de abril

17:00 - Colombia vs Paraguay

20:00 - Chile vs Ecuador

Viernes 10 de abril

17:00 - Argentina vs Brasil

20:00 - Venezuela vs Perú

Sábado 11 de abril

17:00 - Uruguay vs Colombia

20:00 - Paraguay vs Chile

Domingo 12 de abril

17:00 - Brasil vs Venezuela

20:00 - Argentina vs Bolivia

Miércoles 15 de abril

Semifinales por el quinto puesto (clasificatorias al Mundial)

Jueves 16 de abril

Semifinales por el títlo

Sábado 18 de abril

Partidos por el quinto y séptimo puesto (este último es clasificatorio al Mundial)

Domingo 19 de abril

Final y partido por el tercer puesto

Los detalles del Mundial

El torneo se jugará en Qatar, en noviembre de 2026.

Los clasificados son:

Asia: Qatar (anfitrión). Los ocho cupos restantes se definen en mayo.

África: Los 10 cupos se definen en mayo.

Concacaf: Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Haití, Jamaica, Cuba, Honduras y México.

Europa: España, Bélgica, Montenegro, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Rumania, Serbia.

Oceanía: Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Fiji.