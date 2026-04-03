Uruguay debuta ante Chile por el Sudamericano Sub 17, que tiene siete boletos al Mundial: día, hora y dónde ver
El torneo se juega en Paraguay, donde la Celeste comparte grupo con los trasandinos, los locales, Colombia y Ecuador. La serie otorga dos cupos directos a la Copa del Mundo.
Uruguay hará su primera presentación en el Sudamericano Sub 17, que otorga siete cupos al Mundial de Qatar 2026, frente a Chile. El torneo a jugarse en Paraguay, tendrá a la Celeste en el grupo A, que se jugará en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, ubicado en Ypané, ciudad próxima a Asunción.
Los dos mejores equipos de cada serie avanzarán a las semifinales, y obtendrán el boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que el tercero de la zona A, jugará su pasaje ante el cuarto de la B, a un partido, y viceversa. Los perdedores tendrán una chance más, en el partido por el séptimo lugar.
Día, hora y dónde ver el estreno de Uruguay ante Chile
La Celeste debutará a las 17:00 horas. El encuentro será transmitido por DSports y DGO.
Los convocados
Luis Machín (Nacional), Augusto Sánchez (Nacional), Mateo Díaz (Peñarol), Gabriel Da Silva (Peñarol), Lautaro Muñiz (Nacional), Ezequiel Fernández (Peñarol), Dylan Mora (Nacional), Dahel Guedes (Peñarol), Anderson Luz (Montevideo City Torque), Felipe De León (Nacional), Pablo Barreiro (Liverpool), Bruno Bueno (Nacional), Ramiro García (Nacional), Dante Rodella (Nacional), Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque), Lautaro Blengio (Montevideo Wanderers), Emiliano Haller (Montevideo City Torque), Thiago Brizuela (Liverpool), Nicolás Scotti (Defensor Sporting), Vicente Pesce (Paysandú), Alan Soares de Lima (Defensor Sporting), Thiago Mora (Boston River), Juan Gancheff (Boston River).
📋 𝙇𝙄𝙎𝙏𝘼 𝘿𝙀𝙇 𝙎𝙐𝘿𝘼𝙈𝙀𝙍𝙄𝘾𝘼𝙉𝙊— Selección Uruguaya (@Uruguay) March 17, 2026
Ignacio González confirmó los convocados 𝘀𝘂𝗯-𝟭𝟳 que participarán del torneo que se disputará en Paraguay en abril. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/xXVZimBhn7
El calendario del torneo
Viernes 3 de abril
17:00 - Uruguay vs Chile
20:00 - Paraguay vs Ecuador
Sábado 4 de abril
17:00 - Perú vs Argentina
20:00 - Bolivia vs Brasil
Domingo 5 de abril
17:00 - Ecuador vs Colombia
20:00 - Paraguay vs Uruguay
Lunes 6 de abril
17:00 - Bolivia vs Venezuela
20:00 - Perú vs Brasil
Martes 7 de abril
17:00 - Chile vs Colombia
20:00 - Ecuador vs Uruguay
Miércoles 8 de abril
17:00 - Venezuela vs Argentina
20:00 - Bolivia vs Perú
Jueves 9 de abril
17:00 - Colombia vs Paraguay
20:00 - Chile vs Ecuador
Viernes 10 de abril
17:00 - Argentina vs Brasil
20:00 - Venezuela vs Perú
Sábado 11 de abril
17:00 - Uruguay vs Colombia
20:00 - Paraguay vs Chile
Domingo 12 de abril
17:00 - Brasil vs Venezuela
20:00 - Argentina vs Bolivia
Miércoles 15 de abril
Semifinales por el quinto puesto (clasificatorias al Mundial)
Jueves 16 de abril
Semifinales por el títlo
Sábado 18 de abril
Partidos por el quinto y séptimo puesto (este último es clasificatorio al Mundial)
Domingo 19 de abril
Final y partido por el tercer puesto
Los detalles del Mundial
El torneo se jugará en Qatar, en noviembre de 2026.
Los clasificados son:
Asia: Qatar (anfitrión). Los ocho cupos restantes se definen en mayo.
África: Los 10 cupos se definen en mayo.
Concacaf: Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Haití, Jamaica, Cuba, Honduras y México.
Europa: España, Bélgica, Montenegro, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Rumania, Serbia.
Oceanía: Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Fiji.
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