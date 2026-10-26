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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
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26/10/2026, 15:51
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El uruguayo Ignacio Rivero, de Xolos de Tijuana, festeja su doblete ante Santos Laguna en la Liga MX.
El uruguayo Ignacio Rivero, de Xolos de Tijuana, festeja su doblete ante Santos Laguna en la Liga MX.
Foto: Xolos

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo del fútbol gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 26 de octubre

Ignacio Rivero (Xolos de Tijuana)

El volante de 34 años, ex Cruz Azul, fue la figura del partido que Xolos, dirigido por Sebastián Abreu, le ganó 4-1 como local a Santos Laguna en la Liga MX. Ignacio Rivero convirtió un doblete para el equipo del Loco, que tuvo el ingreso sobre el final de Diego Abreu.

Rivero, titular, capturó un rebote en el área para hacer el segundo del equipo a los 18 minutos y en el complemento anotó el tercero, de tiro libre, a los 69'.

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