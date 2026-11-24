Jorge Bava vuelve al ruedo tras lo que fue su pasaje por Nacional: se convirtió en el nuevo director técnico del Junior de Barranquilla de Colombia. Se trata del quinto club en la carrera del entrenador de 45 años.

Tras su estadía en el conjunto tricolor —que fue de un total de 25 encuentros—, Bava regresa al fútbol colombiano donde ya fue campeón con Independiente Santa Fe en la temporada 2025. Asimismo, llegó para sustituir a otro entrenador uruguayo como fue el caso de Sebastián Viera.

El director técnico acumula ocho títulos en su carrera (cinco con Liverpool, uno con Independiente Santa Fe y dos con Cerro Porteño) por lo que ahora buscará extender sus vitrinas en el Tiburón. Fue presentado de forma oficial este lunes en el conjunto colombiano.

“Ni bien nos comunicamos me sedujo la posibilidad no solo por lo que significa (Junior) en el fútbol colombiano”, inició Bava. Sobre por qué cree que fue elegido, contestó lo siguiente: “Creo que el conocimiento de la liga, de los jugadores, de los rivales inclinó la balanza”.

La particularidad de Junior con los entrenadores uruguayos

Alfredo Arias en conferencia de prensa. Foto: @juniorclubsa.

El Tiburón de Barranquilla —que cerró el Torneo Clausura del fútbol colombiano en el puesto número 14 con 22 puntos gracias a cinco victorias, siete empates y siete derrotas— tiene la particularidad en la que Bava será el tercer técnico uruguayo consecutivo que va a tener sentando en el banco de los suplentes.

Todo comenzó con Alfredo Arias, quien logró proclamarse bicampeón del fútbol colombiano con Junior de Barranquilla (2025 y 2026), pero tras una racha de ocho encuentros sin poder ganar, la directiva colombiano decidió ponerle punto final al ciclo del exdirector técnico de Wanderers y Peñarol.

Junior de Barranquilla recurrió a un ídolo de la casa como fue el caso del uruguayo Sebastián Viera. El golero celeste, surgido de las divisiones formativas de Nacional, logró ganar siete títulos en el conjunto colombiano tras haber defendido ese arco a lo largo de 12 años. Por lo que es un emblema de esa institución.

Sebastián Viera como arquero de Junior de Barranquilla. Foto: @sebavierareal

Durante su etapa como director técnico del Tiburón lo dirigió 14 partidos en la Liga colombiana, con un balance de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Su equipo anotó 21 goles y recibió 18, para un rendimiento del 47,6 %, según los registros de la competición. El técnico consiguió 20 puntos de los 42 que disputó al frente del Junior, una cosecha insuficiente para situar al equipo entre los ocho primeros y conseguir un cupo en los cuadrangulares semifinales.