Peñarol y Wanderers se miden este lunes en el Complejo Rentistas, desde la hora 18:00, en un duelo en el que el Mirasol puede llegar a proclamarse tricampeón de la Tercera División. Para eso debe vencer al conjunto Bohemio.

Primer tiempo

Ni bien comenzó el partido Peñarol estuvo cerca de romper la paridad en el tanteador. Fue tras una buena acción de Luciano González, quien dejó a Pedro Cruz de frente al arquero Gerónimo Govea. Sin embargo, el golero Bohemio fue el que se quedó con ese duelo para mantener el empate sin goles en el tanteador.

Peñarol 0-0 Wanderers

Hora: 18:00.

TV: DSports, Flow, Antel TV y AUF TV.

Estadio: Complejo Rentistas.

Árbitro: Ezequiel Toledo.

Asistentes: Nicolás Manzini y Santiago Toja.

Cuarto: Nicolás Vignolo.

Peñarol: Leandro Díaz; Joaquín Pastorini, Máximo Machado, Ignacio López, Jonatan Antúnez; Mateo Ureta, Tiago Martineli, Julio Daguer, Nahuel Torres; Luciano González, Pedro Cruz. DT: Julio Mozzo.

Wanderers: Gerónimo Govea; Emiliano García, Critoper Marques, Nahuel López, Ian Maquiola; Martín Bertola, Emiliano Montes de Oca, José Irureta, Mateo Martínez; Joaquín Blanco, Tomás Hernández.

Previa

Peñarol y Wanderers se miden este lunes en el Complejo Rentistas, desde la hora 18:00, en un duelo en el que el Mirasol puede llegar a proclamarse tricampeón de la Tercera División. Para eso debe vencer al conjunto Bohemio.

El equipo que dirige técnicamente Julio Mozzo viene de ganar el Torneo Clausura y la Tabla Anual por eso le alcanza con un triunfo para dar la vuelta olímpica, mientras que el Bohemio obtuvo el Torneo Apertura y debe ganar para poder extender la definición a dos partidos más.

Cabe recordar que el Mirasol obtuvo el Clausura el pasado lunes, luego de vencer 1-0 a Montevideo City Torque en el Parque Palermo. Los dos equipos habían terminado igualados con 36 puntos en la primera posición, por lo que debieron disputar una final para definir al campeón del torneo corto.

El único gol del encuentro lo convirtió de penal Nahual Torres. En el arco aurinegro estuvo Leandro Díaz, quien el domingo había integrado el banco de suplentes del plantel principal en el partido frente a Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Mozzo habían llegado a esa definición tras empatar sin goles ante Juventud en la última fecha, resultado que permitió que Montevideo City Torque los alcanzara en la tabla de posiciones.