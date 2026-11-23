Nacional se quedó sin chance de pelear el bicampeonato tras no ganar ninguno de los torneos cortos y puso en peligro su participación a la Libertadores al finalizar sexto en la Anual, a merced de la Copa AUF Uruguay. De ahí es que surge la pregunta ¿armó mal el plantel? Los tres cambios de DT le pasaron factura y las 19 altas (nueve en enero y 10 entre julio y setiembre) no rindieron de la manera esperaba pero hubo algunos aciertos del área deportiva que tuvo primero a Perchman y Sebastián Eguren, luego reemplazado por Pablo Álvarez.

El tricolor apuntó a un plantel que pudiera pelear a nivel internacional pero sus mejores refuerzos los consiguió cuando estaba eliminado. Los puntos altos del mercado de pases estuvieron más que nada en la segunda parte del año, con las altas de Francisco Calvo (libre y sin costo desde Al-Ettifaq) y Gastón Martirena (préstamo sin costo desde Racing), quienes lograron un cambio rotundo en el equipo que después de un primer semestre malo, se permitió soñar gracias a los goles y la pelota quieta de sus laterales, sabiendo que el costarricense también oficiaba de central.

Este mercado también tuvo como positivo la “apuesta” por Tiziano Correa (5 goles en 20 partidos), que llegó a préstamo desde Cerro Largo y terminó por quitar el lugar a la incorporación estrella. Si bien Maxi Silvera (9 goles en 40 partidos) es de los jugadores con más minutos, estuvo lejos del nivel esperado cuando hizo su cambio de vereda en enero y quedó eclipsado por Maximiliano Gómez (aunque también es verdad que hace otro desgaste en la recuperación).

Maxi Silvera celebrando su gol con Nacional ante Ferro Carril por Copa AUF Uruguay. Foto: copaaufuruguay en Instagram.

Otros tuvieron una revancha con suerte y aprovecharon su segunda chance. Alexis Martín Arias, por ejemplo, que llegó como pedido de Jorge Bava para ser el titular y que tuvo un mal inicio, lo que dio lugar a la vuelta de Luis Mejía. Hasta que el panameño se lesionó y el argentino tuvo que hacerse cargo del arco con mejores presentaciones de lo que había mostrado en su primera oportunidad.

Agustín Rogel (en febrero rescindió con Hertha Berlín - Alemania) fue uno que llegó con mayor expectativa y estuvo por debajo del perfil sustituto de Sebastián Coates que se esperaba; aún así es la incorporación con más minutos con 2531 en 33 partidos.

Daniel Carreño dialoga con Agustín Rogel en el Parque Saroldi. Foto: Estefanía Leal.

Parecida fue la desilusión con la vuelta de Camilo Cándido (segundo con (2,431'), que llegaba sin rodaje, y nunca volvió al nivel de su etapa anterior. Bruno Zuculini (825') llegó para ser titular y nunca logró pelear con Lucas Rodríguez. Tomás Verón Lupi (1907') comenzó bien el año pero se fue apagando hasta dejar de ser convocado en varias oportunidades. Santiago Silva (651') cumplió, aunque no deslumbró y Rubén Botta (519') fue bastante irregular.

Además, hubo cinco que no completaron el año: Agustín Vera, Baltasar Barcia (Albion), Jhon Guzmán (Paysandú FC), Mauricio Vera (Bhayangkara de Indonesia) y Juan Pintado (Unión de Santa Fe).

Entre las incorporaciones de 2026 que continúan en el plantel, los cinco futbolistas que más minutos sumaron en el año fueron Agustín Rogel (2.531’), Camilo Cándido (2.431’), Maximiliano Silvera (2.169’), Tomás Verón Lupi (1.907’) y Alexis Martín Arias (1.542’), mientras que los cinco de menor rodaje fueron Nahuel Gelos (59’), Benjamín Núñez (167’), Alejandro Martínez (327’), Rubén Botta (519’) y Santiago Silva (651’).

Alexis Martín Arias le ataja un mano a mano a Emiliano Rodríguez. Foto: Estefanía Leal.

Uno por uno, cómo les fue en el año y qué costo significó para el club

Los nueve de enero-febrero, ordenados por minutos jugados

Tomás Verón Lupi y el festejo de su gol en el partido entre Nacional y Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Agustín Rogel — 33 PJ (2,531', 2 goles) · Llegó mediante compra sin costo desde Hertha Berlín (50% del pase, contrato hasta diciembre de 2028).

Camilo Cándido — 34 PJ (2,431', 1 gol, 2 asistencias) · Llegó libre y sin costo desde Cruz Azul (50% del pase, vínculo hasta diciembre de 2026 +1).

Maximiliano Silvera — 40 PJ (2,169', 9 goles, 2 asistencias) · Llegó libre con prima desde Peñarol por USD 650.000 (40% + variables, contrato hasta diciembre de 2028).

Tomás Verón Lupi — 37 PJ (1,907', 4 goles, 5 asistenicas) · Llegó a préstamo con opción sin costo desde Grasshopper Club de Suiza (hasta diciembre de 2026, sin porcentaje adquirido).

Baltasar Barcia — 24 PJ (1,248', 1 gol,) · Llegó libre con prima desde Boston River por USD 700.000 (85% del pase, contrato hasta diciembre de 2028). Fue cedido a Abion.

Juan Pintado — 8 PJ (413'), 0 goles, 0 asistencias) · Llegó a préstamo con opción desde Gimnasia y Esgrima LP por USD 125.000. Había firmado hasta diciembre de 2026 pero se rescindió en julio.

Mauricio Vera — 6 PJ (317', 0 goles, 0 asistencia) · Llegó a préstamo con opción desde Deportes Concepción por USD 50.000. Había firmado hasta diciembre de 2026 pero se rescindió en julio.

Jhon Guzmán — 0 PJ (8' en un amistoso) · Llegó a préstamo con opción sin costo desde Cortulua de Colombia. Había firmado hasta diciembre de 2026 pero se rescindió en agosto para ir a Pasayndú FC.

Agustín Vera — 0 PJ. Llegó libre desde River Plate por USD 200.000 (50% del pase, contrato hasta diciembre de 2028). Fue cedido a Abion.

Los 10 de julio-setiembre, ordenados por minutos jugados

Bruno Zuculini y Pablo Alcoba en el Gran Bruno Zuculini y Pablo Alcoba en el Gran Parque Central durante el Nacional vs. Albion. Foto: Leonardo Mainé.

Alexis Martín Arias — 18 PJ (1.542', 18 recibidos, 6 vallas en 0) · Llegó por compra desde Cerro Porteño por USD 85.000 (100% del pase, contrato hasta diciembre de 2028). Francisco Calvo — 31 PJ (1,492', 5 goles) · Llegó libre y sin costo desde Al-Ettifaq (100% del pase, contrato hasta junio de 2028). Tiziano Correa — 20 PJ (1.311', 5 goles, 3 asistencias) · Llegó a préstamo con opción desde Cerro Largo por USD 150.000 (15% adquirido, contrato hasta julio de 2027 con extensión a diciembre de 2027). Gastón Martirena — 13 PJ (1.151', 0 goles, 5 asistencia) · Llegó a préstamo con opción sin costo desde Racing (contrato hasta junio de 2027). Bruno Zuculini — 18 PJ (825', 0 goles, 1 asistencia) · Llegó por compra desde Racing por USD 362.000 (100% del pase, contrato hasta junio de 2028). Santiago Silva — 18 PJ (651', 0 goles, 1 asistencia) · Llegó a préstamo con opción desde Huachipato por USD 150.000 (0% adquirido, contrato hasta julio de 2027 con extensión a diciembre de 2027). Rubén Botta — 12 PJ (519', 2 goles, 1 asistencia) · Llegó libre y sin costo desde Defensa y Justicia (100% del pase, contrato hasta diciembre de 2027). Alejandro Martínez — 7 PJ (327', 0 goles, tres asistencias) · Llegó a préstamo con opción sin costo desde Talleres (0% adquirido, contrato hasta diciembre de 2026). Benjamín Núñez — 4 PJ (167', 0 goles, 0 asistencias) · Llegó por compra desde Oriental por USD 60.000 (60% del pase, contrato hasta diciembre de 2028). Nahuel Gelos — 4 PJ (59', 0 goles, 1 asistencia) · Llegó a préstamo con opción desde Miramar Misiones por USD 40.000 (35% adquirido, contrato hasta diciembre de 2027).

*Los costos y porcentajes fueron obtenidos a partir de los informes presentados por Nacional al término de cada mercado de pases.